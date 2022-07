Slafkovský a Mešár spoločne pôsobia v kempe Montreal Canadiens, poznajú sa dobre od detstva (foto)

Slafkovský rád rozdáva autogramy

Slováci sa dobre poznajú od detstva

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí útočníci Juraj Slafkovský Filip Mešár už zarezávajú v rozvojovom kempe klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL, ktorý si ich oboch vybral na tohtoročnom drafte nováčikov.Draftová jednotka Slafkovský prilákal na štadión stovky fanúšikov "Habs", ktorým ukázal svoje schopnosti. Jeho krajana Mešára si najúspešnejší tím v histórii kanadsko-americkej profiligy vybral v prvom kole z 26. miesta."Je to naozaj príjemné. Toto je hokejové mesto, každý tu miluje hokej a ja si to užívam. Vždy som chcel hrať niekde, kde ľudia milujú hokej a teraz som na najlepšom takom mieste na svete. Je to dobrý pocit, rád sa fotím a rozdávam autogramy," povedal Slafkovský po tréningu, citoval ho oficiálny klubový web.Osemnásťročný Košičan sa stal prvou slovenskou draftovou jednotkou v histórii a o dve pozície prekonal dovtedajší rekord Mariána Gáboríka ako najvyššie draftovaného Slováka (3. miesto, 2000)."Stále si užívam to, že som súčasťou tejto organizácie. Chcem sa však sústrediť na moju hru a urobiť všetko pre to, aby som zapadol do tímu a mohol vyhrávať zápasy. Je skvelé byť hráčom Montrealu a nič lepšie sa mi nemohlo stať. Teraz to musím potvrdiť tvrdou prácou. Chcem sa ukázať v najlepšom možno svetle a zabojovať o zmluvu," pokračoval najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu. Je rád, že má v tíme aj krajana a dlhoročného kamaráta Mešára."Je skvelé, že sa niečo také stalo a sme spolu v tíme. Pred draftom sme si s chalanmi hovorili, že by bolo skvelé byť spoluhráčmi. Som šťastný, že som tu s ním," dodal Slafkovský. "Je to naozaj výnimočné. Som veľmi šťastný, že sme tu dvaja Slováci. Je pre mňa jednoduchšie sa prispôsobiť. Dobre sa poznáme už od detstva," uviedol Mešár, ktorý naposledy hrával za HK Poprad v slovenskej extralige. Po Slafkovskom a Šimonovi Nemcovi bol tretím najvyššie draftovaným Slovákom v tomto roku.