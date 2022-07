O Slovnaft Cup zabojuje v novej sezóne rekordných 255 klubov. Obháji Spartak Trnava svoju trofej?

Niektoré prihlášky museli zamietnuť

Finále bude až v roku 2023

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - O Slovenský pohár vo futbale bude v sezóne 2022/2023 bojovať rekordných 255 klubov, obhajcom prvenstva bude v 54. ročníku súťaže FC Spartak Trnava. Doposiaľ najviac účastníkov mal Slovnaft Cup v ročníku 2018/2019, keď ich bolo 232. O trofej sa pobije 12 mužstiev z Fortuna ligy, 14 z druhej najvyššej a 32 z tretej najvyššej slovenskej súťaže.Súťažný program sa začne 27. júla predkolom, po ňom bude nasledovať sedem kôl od prvého až do finále."Splnilo sa mi jedno vyslovené prianie spred niekoľkých rokov, aby sa do Slovnaft Cupu zapojilo viac ako 250 mužstiev. Teraz sa to stalo skutočnosťou, teší ma veľký záujem. Ten bol zo strany klubov ešte väčší, žiaľ, niektoré prihlášky sme museli zamietnuť, keďže prišli po vyžrebovaní. Pohárová súťaž bude opäť vo väčšej pozornosti verejnosti, fanúšikovia sa môžu tešiť v úvodných kolách na vyšší počet regionálnych a oblastných derby zápasov a tí úspešnejší sa budú môcť tešiť na stretnutia s tímami z najvyšších súťaží. Opäť sme dokázali priblížiť veľké slovenské mužstvá ku konfrontáciám s družstvami z dedín a malých miest, kde sú takéto súboje sviatkom a očakáva sa aj väčšia divácka kulisa," uviedol Miroslav Richtárik , vedúci oddelenia riadenia súťaží v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) , citoval ho oficiálny web SFZ.Okrem účastníkov troch najvyšších slovenských futbalových súťaží sa prihlásilo do Slovnaft Cupu aj 26 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 58 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 73 zo Stredoslovenského futbalového zväzu a 40 z Východoslovenského futbalového zväzu.V predkole bude o účasť v 1. kole bojovať 50 tímov, z ktorých 25 postúpi. V 1. kole (od 10. augusta) sa predstaví 204 mužstiev - 172 z regiónov a 32 z tretej ligy, v 2. kole (od 24. augusta) budú víťazi z 1. kola a 26 nasadených klubov z dvoch najvyšších súťaží.V roku 2022 sa uskutočnia aj 3. až 5. kolo, v roku 2023 štvrťfinále, semifinále a finále. Od 4. kola sa každé kolo žrebuje zvlášť.