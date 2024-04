Slafkovský bol treťou hviezdou zápasu, Fehérváry skóroval a v NHL bodoval aj Pospíšil (video)

Fehérváry v prvej obrane

3.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil v noci na stredu svoj tretí gól v aktuálnej sezóne zámorskej NHL . Jeho presný zásah z 3. minúty duelu na ľade Buffala Sabres však jeho tímu Washington Capitals nestačil na body.Hokejisti z hlavného mesta Spojených štátov prehrali 2:6. Pre 24-ročného Bratislavčana to bol prvý gól po 28-zápasovej odmlke.Fehérváry nastúpil proti Buffalu v prvej obrannej dvojici, na ľade strávil viac ako 20 minút a okrem gólu si pripísal aj tri bodyčeky. V dueli bol druhým najvyťaženejším hráčom Washingtonu.Zverenci trénera Spencera Carberyho prehrali po tretí raz za sebou, no aj tak sa stále držia na priečke znamenajúcej postup do play-off.Individuálne štatistiky si zveľadil v noci na stredu aj útočník Calgary Flames Martin Pospíšil , ktorý asistoval pri dvoch góloch svojho tímu pri prehre 3:5 v domácom súboji s Anaheimom Ducks.Slovenský zakončovateľ v oboch prípadoch prihrával na gól ruskému spoluhráčovi Andrejovi Kuzmenkovi, čím dosiahol na métu 20 kanadských bodov v sezóne.Pospíšil strávil na ľade viac ako 15 minút, raz vystrelil na bránu súpera a až sedemkrát bodyčekoval.Za tretiu hviezdu zápasu bol vyhlásený najproduktívnejší slovenský hráč v NHL v aktuálnej edícii Juraj Slafkovský Draftová jednotka z roku 2022 jednou asistenciou pomohla k triumfu Montrealu Canadiens v domácom súboji s minuloročným finalistom Floridou Panthers 5:3. Slafkovský asistoval pri zásahu spoluhráča Colea Caufielda na 4:2, okrem toho v zápase zaujal piatimi strelami na bránu, tromi hitmi, ale aj tromi dvojminútovými trestami.Dvadsaťročný útočník bodoval v desiatom z uplynulých jedenástich duelov, na konte má aktuálne 42 kanadských bodov za 15 gólov a 27 prihrávok.