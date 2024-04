Tréner Ramsay začal neoficiálny kemp v Bratislave s 20 hráčmi

Slovenská hokejová reprezentácia v utorok odštartovala neoficiálny kemp s dvadsiatimi hráčmi. Na prvom spoločnom tréningu v Bratislave bol na ľade aj tréner Craig Ramsay. Jeho tím využíva sústredenie na prípravu na májové MS v Prahe a Ostrave.





Hráči na utorňajšom tréningu v Bratislave:

"Ide o neoficiálny kemp, v podstate zopár tréningov s chlapcami, ktorí majú za sebou dlhú sezónu, no už nemajú klubové povinnosti," povedal Ramsay pre webstránku hockeyslovakia.sk. Na štadióne Ondreja Nepelu boli traja brankári, sedem obrancov a desať útočníkov. Spolu s nimi trénovali aj dvaja juniorskí reprezentanti Tomáš Královič a Roman Kukumberg. Obaja sa udržiavajú v tréningovom tempe pred blížiacim sa Turnajom piatich krajín hráčov do 20 rokov v Poprade.Vo štvrtok pribudne ešte dvojica útočníkov z Hradca Králové - Oliver Okuliar a Alex Tamáši. "Vždy, keď boli títo chlapci v reprezentácii, odovzdali pre ňu maximum. Veríme, že v nasledujúcich dňoch či týždňoch to nebude inak. Verím, že každý z nich sa pobije o miestenku do ďalších fáz prípravy na majstrovstvá sveta. Možno objavíme napríklad nového Martina Fehérváryho, ktorý pred niekoľkými rokmi prišiel do národného tímu v rovnakej fáze na prvý týždeň, potom šiel na majstrovstvá sveta a napokon skončil v NHL. Nikdy nesúdim hráčov bez toho, aby som ich videl v tréningu a zápase," dodal 73-ročný Ramsay.Prvá oficiálna akcia v príprave na MS v Ostrave je kemp národného tímu v Humennom, ktorý sa uskutoční od pondelka 8. apríla do piatka. Počas neho odohrajú Slováci dva prípravné zápasy proti Švajčiarsku.



brankári: Denis Godla, Samuel Hlavaj, Dávid Hrenák

obrancovia: Patrik Bačik, Martin Bučko, Michal Ivan, Mário Grman, Rayen Petrovický, Boris Brincko, Andrej Golian

útočníci: Andrej Kukuča, Jozef Baláž, Martin Faško-Rudáš, Samuel Takáč, Marek Hecl, Matej Kašlík, Andrej Kollár, Silvester Kusko, Róbert Lantoši, Lukáš Cingel, Oliver Okuliar (od 4.4.), Alex Tamáši (od 4.4.)