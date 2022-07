Slafkovský bude jednotkou na drafte a hviezdou profiligy, predpovedá športový odborník

Sláfkovský má obrovský potenciál

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ani necelé dva dni pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL sa zámorskí hokejoví odborníci nezhodnú na tom, koho si klub Montreal Canadiens vyberie z prvého miesta.Corey Pronman z webu The Athletic si myslí, že slovenský útočník Juraj Slafkovský sa stane draftovou jednotkou pred kanadským centrom Shaneom Wrightom. Šimon Nemec bude podľa neho druhý najvyššie draftovaný obranca a z piatej pozície poputuje do tímu Philadelphia Flyers. Do prvej stovky zaradil Pronman vo svojom záverečnom rebríčku aj útočníkov Filipa Mešára "Slafkovský disponuje všetkým, čo by mal mať útočník v NHL. Je to robustný krídelník, ktorý dokáže prevýšiť súperov rýchlosťou aj schopnosťami. V práci s pukom je výnimočný, dokáže ho rýchlo dostať cez nohy alebo hokejku súpera. Cez obrancu dokáže prejsť svojou šikovnosťou, rýchlosťou aj silou. Vie založiť aj zakončiť útočnú akciu. Fyzicky neprevalcuje súperov, ale môže im konkurovať. Javí sa ako vhodný krídelník do prvého útoku a má potenciál stať sa skutočnou hviezdou v NHL," napísal Pronman o 18-ročnom Košičanovi, ktorý sa môže stať najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Rekord stále patrí Mariánovi Gáboríkovi (3. miesto, 2000, Minnesota Wild).Nemca považuje Pronman za druhého najlepšieho obrancu draftu po Čechovi Davidovi Jiříčkovi, ktorého zaradil na štvrté miesto v rebríčku."Je naozaj komplexný obranca. Skvele pracuje s pukom, vďaka vysokému hokejovému IQ často zvláda náročné situácie. Dokáže zahrať tvrdo aj pod tlakom a má skvelú finálnu prihrávku. Jeho šikovnosť spolu s rýchlosťou mu umožňujú byť nebezpečným pri prechode do útočného pásma. V obrane je solídny vďaka rýchlosti, inteligencii aj súťaživosti. Dokáže na seba zobrať zodpovednosť, aj keď nevyniká fyzickými parametrami. Javí sa ako obranca do prvého páru," vyhlásil Pronman o Nemcovi.Mešára si podľa experta vyberie klub Arizona Coyotes v úvode druhého kola draftu z 34. priečky. "Jeho hru definujú rýchlosť a tempo, je jeden z tých lepších korčuliarov na drafte. Dokáže zrýchliť v strednom pásme a vytvoriť si tak priestor. Je šikovný, dokáže tvoriť hru a vďaka svojej rýchlosti zvláda náročné súboje s pukom. Nie je však veľmi robustný a nehrá tvrdo do tela, od hráčov s jeho útlejšou postavou sa očakáva ešte trochu viac. Myslím si, že s jeho rýchlosťou, talentom a produktivitou môže mať kariéru ako hráč tretieho útoku," myslí si Pronman o útočníkovi HK Poprad V závere druhého kola príde podľa odborníka na rad Sýkora, ktorého zo 63. miesta draftuje tím New York Rangers . "Vie dobre narábať s pukom, má dobré hokejové videnie a je súťaživý. V mladom veku sa ukázal ako všestranný hráč proti profesionálom. Aj keď je slušný korčuliar s ofenzívnymi schopnosťami, kvôli jeho útlej postave je otázne, či sa naplno presadí v NHL. Je však jeden z najmladších hráčov na drafte, takže ešte sa môže zlepšiť a odohrať nejaké zápasy v profilige," uviedol Pronman na margo Nemcovho spoluhráča z HK Nitra.Do prvej stovky sa podľa Pronmana dostane aj 17-ročný center Servác Petrovský , z 93. pozície poputuje v závere tretieho kola draftu do klubu Florida Panthers : "Je všestranný útočník. Dokáže založiť útok aj zakončiť akciu. Je slušný korčuliar, aj keď nie veľmi rýchly. Je pracant, napriek nižšej postave dokáže zvíťaziť v súboji o puk a dá sa využiť v oslabeniach. Nevyniká rýchlosťou ani talentom a je ťažké predstaviť si ho ako elitného strelca medzi mužmi. Má však šancu, že sa presadí."V predchádzajúcom vydaní rebríčka Pronman predpovedal až osem Slovákov na drafte, okrem spomenutých aj útočníka Alexa Šoteka , obrancu Mariána Moška a brankára Šimona Latkóczyho.