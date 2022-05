Slafkovský bude v NHL „diabol“, Nemec pôjde do Seattlu ako štvorka draftu, zhodujú sa experti

Hrať by mohol už v budúcej sezóne

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejoví odborníci sa niekoľko dní po draftovej lotérii snažia predpovedať zloženie prvého kola tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL a nechýbajú v ich článkoch ani Slováci. Začiatkom júla v kanadskom Montreale by mali veľmi skoro zaznieť aj mená Juraja Slafkovského Redaktori oficiálneho webu kanadsko-americkej profiligy Adam Kimelman a Mike Morreale sa vo svojej najnovšej analýze zhodli na tom, že najužitočnejšieho hráča hokejového turnaja na ZOH v Pekingu si vyberie tím New Jersey Devils z celkového druhého miesta, zatiaľ čo úradujúci vicemajster Slovenska skončí v tíme Seattle Kraken ako štvorka draftu.Kimelman pripomenul, že "diabli" už majú v zostave kvalitných centrov v osobách Jacka Hughesa, Nica Hischiera a Dawsona Mercera. Slafkovský by však podľa neho mohol mužstvu z Newarku priniesť niečo navyše: "Má elitné ofenzívne schopnosti v tele silového útočníka. V Liige aj na ZOH ukázal, že môže excelovať aj v súbojoch proti starším hráčom. Z fyzického hľadiska by mohol byť pripravený hrať v NHL už v budúcej sezóne."Morreale tiež vyzdvihol najmä fyzické parametre 18-ročného Košičana: "Využíva svoju veľkosť, dosah hokejky a silu pri efektívnom napádaní súpera v útočnom aj v obrannom pásme."Na Nemcovi sa obom expertom páčia jeho ofenzívne schopnosti a korčuľovanie, čo sú dôležité faktory pri posudzovaní obrancov. Novému klubu na mape NHL zo sezóny 2021/2022 sa taký hráč určite zíde."Ako pravák so skvelou obojsmernou hrou by mohol byť základom obrany Kraken. Jeho výnimočne dobré korčuľovanie mu umožňuje podporovať útok a zároveň byť stále spoľahlivý v defenzíve," myslí si Kimelman."Dostával veľa priestoru v najvyššej domácej súťaži. Dokáže využívať svoju výbornú pohyblivosť, vyváženosť, kontrolu puku a korčuľovanie na vytváranie šancí pre spoluhráčov," dodáva Morreale.Generálny manažér Devils po draftovej lotérii naznačil, že jeho klub uvažuje aj o Slafkovskom. Zároveň však povedal, že nerád hodnotí hráčov na základe jedného úspešného podujatia."Bol skvelý na olympiáde, ale pri hodnotení hráča nestačí brať do úvahy jeho výkony na jednom turnaji, najmä nie na takom bez hráčov NHL. Aj svojim skautom hovorievam, aby sa nenechali ovplyvniť len jedným turnajom, či už vydareným alebo nevydareným. Do úvahy treba vziať mnoho ďalších vecí," povedal Tom Fitzgerald pre oficiálny web NHL.Mnohí experti uvažujú o Slafkovskom ako o dvojke tohtoročného draftu, čím by sa stal najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Prvenstvo v tomto ohľade stále patrí Mariánovi Gáboríkovi , ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretej pozície. Pri Nemcovi sa zväčša hovorí o štvrtom až šiestom mieste na drafte, pričom má veľkú šancu byť jednotkou medzi obrancami.