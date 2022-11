Slafkovský by mal dostať viac priestoru a s lepšími hráčmi, myslí si expert

Nováčikovská zmluva

V AHL hrať nepotrebuje

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský zatiaľ neohromil ani nesklamal svojimi výkonmi v tíme Montreal Canadiens zo zámorskej NHL , v prvých deviatich zápasoch sezóny 2022/2023 strelila tohtoročná draftová jednotka tri góly.Ak 18-ročný Košičan nastúpi aj do desiateho duelu, začne mu platiť nováčikovská zmluva. Zámorský expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now si myslí, že by mal dostať viac priestoru na ľade a po boku lepších spoluhráčov."Celková kvalita jeho spoluhráčov bola pomerne slabá. Cieľ nie je urobiť zo Slafkovského defenzívneho útočníka, preto jeho zaradenie nie je ideálne pre rozvoj ofenzívne talentovaného hráča," napísal Dumont o bronzovom medailistovi zo ZOH 2022 v Pekingu , ktorý hral doposiaľ prevažne vo štvrtom útoku Habs.V priemere absolvoval len 11:05 min na zápas, čo je druhý najnižší čas na ľade z útočníkov tímu. V presilovkách odohral spolu 2:43 min, druhý najnižší čas zo všetkých hráčov Montrealu.Napriek obmedzenému priestoru sa Slafkovský dokázal presadiť a trikrát skóroval, potreboval na to iba deväť striel na bránku."Keď je na ľade, Canadiens nemajú veľa striel, ale ani ich toľko neumožňujú súperom. To naznačuje, že Slafkovského defenzívnu hru netreba podceňovať. Trápil sa pri eliminovaní nebezpečných šancí súperov, no v tomto ohľade sa trápili všetci hráči v tíme. Urobil veľký pokrok v detailoch, najmä v útočnom pásme. Musí sa zlepšiť v rozhodovaní, ale využíva svoj prirodzený talent a postavu vo svoj prospech omnoho viac ako v prvých zápasoch sezóny," zhodnotil Dumont.Slafkovský podľa odborníka nepotrebuje hrať v AHL , aj keď tím Laval Rocket by ho privítal. "V AHL by dostal viac priestoru, posunula by sa platnosť jeho zmluvy a to by pomohlo Montrealu v dlhodobých plánoch. Jeho výsledky v NHL však ukazujú, že je pripravený na viac minút a že nepotrebuje hrať v AHL s nižšou konkurenciou, kde by ho nepreverili tí najlepší na svete. Nie je to jasná situácia a Lavalu by sa určite zišiel, no podľa všetkého si vyslúžil dlhšiu príležitosť v NHL. Ak mu Canadiens nedokážu dať viac priestoru, v Lavale by dostal minúty, ktoré zúfalo potrebuje na pokračovanie v rozvoji," dodal Dumont.