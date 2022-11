Slafkovský zostane v Montreale, na waiver listinu ide iný hráč a Fehérváry sa tešil z výhry Washingtonu (video)

Fehérváry nezabodoval

Neboli dosť dobrí

Odohrá 10. zápas

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Fehérváry sa tešil z víťazstva tímu Washington Capitals 5:4 na ľade Edmontonu Oilers v pondelkovom zápase zámorskej NHL , ktorým "Caps" ukončili sériu štyroch prehier.Jeho krajan Juraj Slafkovský absolvoval pondelkový tréning Montrealu Canadiens a s najväčšou pravdepodobnosťou odohrá v A-mužstve aj v desiaty duel sezóny 2022/2023.Fehérváry odohral 22:33 min ako druhý najvyťažovanejší hráč Washingtonu, zaznamenal mínusový bod, strelu na bránku, dva bodyčeky a dva zblokované pokusy súpera. Do bodovania sa nezapísal.Jeho spoluhráči využili štyri presilové hry a pokazili kapitánovi "olejárov" Connorovi McDavidovi jubilejný 500. zápas v základnej časti NHL. Pripísal si v ňom gól a asistenciu a rozšíril si konto na 724 bodov (252+472), čo je najviac spomedzi aktívnych hráčov v súťaži v prvých 500 súbojoch kariéry. Momentálne ťahá sedemzápasovú bodovú sériu."Nemôžete inkasovať štyrikrát v oslabení a očakávať víťazstvo. Neboli sme dosť dobrí pri bránení presiloviek. Nechali sme sa tiež vylúčiť zbytočne veľakrát," povedal tréner Oilers Jay Woodcroft, citoval ho oficiálny web profiligy.Jeho zverenci prehrali tretí duel za sebou a Washingtonu podľahli prvýkrát od 5. novembra 2018. Kouč Capitals Peter Laviolette sa dostal na 8. miesto historického poradia NHL so 723. triumfami ako tréner, o jeden predbehol Alaina Vigneaulta. Slafkovský trénoval v pondelok vo štvrtom útoku "Habs" s Jakom Evansom a Joelom Armiom. Aj keď kanadský klub oficiálne nepotvrdil, že nastúpi do utorňajšieho stretnutia proti Detroitu Red Wings , naznačil to tým, že zapísal iného nováčika Rema Pitlicka na waiver listinu nechránených hráčov s cieľom poslať ho do záložného tímu Laval Rocket z nižšej AHL.Ak Slafkovský odohrá 10. zápas sezóny, začne mu platiť nováčikovská zmluva a zostane v prvom tíme dlhší čas. V doterajších deviatich dueloch strelil tri góly.