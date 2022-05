Slafkovský by mohol hrať v NHL už v budúcej sezóne, myslí si riaditeľ skautov zámorskej profiligy

Dokáže využiť fyzické prednosti

Vicemajster fínskej Liigy

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský čoraz viac púta pozornosť zámorských odborníkov pred tohtoročným vstupným draftom NHL.Osemnásťročný Košičan je lídrom konečného preddraftového rebríčka spomedzi hráčov, ktorí v ostatnej sezóne pôsobili v Európe. Celkovo by mohol byť druhým najvyššie vybraným hráčom po Kanaďanovi Shaneovi Wrightovi Pozitívne sa na jeho adresu vyjadril aj riaditeľ Centrálnej skautingovej agentúry v zámorskej profilige Dan Marr. Podľa neho by sa najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu 2022 mohol presadiť medzi elitou už v nasledujúcom ročníku."Skauti nepoužívajú slovo pôsobivý veľmi často, keď hovoria o hráčoch. Pri ňom ste na olympiáde mohli vidieť, že sa dokázal presadiť v každom zápase. V každom ďalšom dueli sa zlepšoval a darilo sa mu využívať jeho prednosti, najmä robustnú postavu. Nerád hovorím o hráčoch vo veku 18 alebo 19 rokov, že sú pripravení na NHL. Čo sa týka fyzickej stránky, on by mohol byť tým hráčom, ktorý je najbližšie k tomu, aby zabojoval o miesto v prvom tíme už v budúcej sezóne," povedal Marr o Slafkovskom podľa oficiálneho webu kanadsko-americkej súťaže.Talentovaný krídelník by sa mohol stať najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Toto prvenstvo zatiaľ patrí Mariánovi Gáboríkovi , ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretej pozície.Bronzový medailista z Pekingu bol aj najlepším strelcom olympijského turnaja so siedmimi gólmi. Sezónu 2021/2022 ukončil ako vicemajster fínskej Liigy s tímom TPS Turku V 18 zápasoch vyraďovacej časti zaznamenal dva góly a päť asistencií, v základnej časti nazbieral 10 bodov (5+5) v 31 dueloch. V tomto roku si zahral aj vo finále Hlinka Gretzky Cupu ako člen slovenskej reprezentácie do 18 rokov.Figuruje tiež v priebežnej nominácii na seniorský svetový šampionát vo Fínsku, ktorý Slovensko otvorí v piatok 13. mája stretnutím proti Francúzsku. Draft NHL je na programe začiatkom júla v kanadskom Montreale.