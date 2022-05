Šatan obhájil post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, šéfovať mu bude do leta 2026

Časť hnutia je nespokojná

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Miroslav Šatan bude zastávať pozíciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) aj v ďalšom funkčnom období.V pondelkových voľbách na Kongrese SZĽH v Bratislave dostal súčasný zväzový šéf prednosť pred protikandidátom Ľudovítom Jurinyim HK Poprad . Šatan získal spolu 232 hlasov, jeho protikandidát Jurinyi 139 hlasov.Šatan vedie zväz od júna 2019, keď na tomto poste nahradil Martina Kohúta . Prvé Šatanovo funkčné obdobie vyprší v júni a pokračovať na poste bude do leta 2026.Podľa Jurinyiho je významná časť hokejového hnutia nespokojná s prácou zväzu, preto sa rozhodol kandidovať na pozíciu prezidenta.Pôvodne sa mali voľby prezidenta SZĽH konať už v polovici marca, no Kongres SZĽH nebol v tom čase uznášaniaschopný. Výkonný výbor SZĽH musel do 60 dní zvolať nové zasadnutie Kongresu a jeho termín určil na 9. máj.Ako informuje web SZĽH, v úvode pondelkového Kongresu sa z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi a zasadnutie mohlo pokračovať.Prítomní zástupcovia klubov potom schválili kongresový program a rokovací poriadok. V ňom došlo k úprave, voľba prezidenta SZĽH a do orgánov zväzu sa podľa rozhodnutia konali prostredníctvom tajného hlasovania s využitím papierových lístkov.Nasledovali správy prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, správu o činnosti Výkonného výboru SZĽH predniesol Miroslav Lipovský a správu o činnosti Dozornej rady SZĽH Jaromír Šmátrala Delegáti Kongresu SZĽH potom schválili úpravu definície vekových kategórií pre prebiehajúci olympijský cyklus. "Zmena príde do praxe na začiatku sezóny 2022/2023. V novom modeli už nefiguruje kategória "kadeti" ani príslušná "Liga kadetov". Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov," informuje web HockeySlovakia.sk.Nasledovala diskusia o zväzovom rozpočte na rok 2022 a jeho schválenie. "Hokejové hnutie bude hospodáriť najmä s príspevkom od ministerstva školstva, ktorý bude vo výške 9,5 miliónov eur. Z roku 2021 disponuje zväz ušetrenou čiastkou 1,2 milióna eur. Rozpočet tiež počíta s komerčným zdrojmi vo výške 1,2 milióna eur za marketingové práva a štartovným vo výške 536-tisíc eur," informoval zväz na svojom webe.Nasledovalo prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2020 a napokon voľby. Obaja kandidáti na prezidenta sa delegátom poďakovali za podporu a dôveru, Jurinyi sa tiež vzdal kandidatúry do VV SZĽH. A vo voľbách prezidenta triumfoval súčasný šéf zväzu.