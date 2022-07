Slafkovský by podľa experta mohol hrať za Montreal už v prvom zápase sezóny. Wright im má ukázať, že urobili chybu

Na NHL ešte niektorí nie sú pripravení

Wright má ukázať, že urobili chybu

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský hokejový expert Craig Button z televízie TSN predpovedal, že jednotkou tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL bude kanadský center Shane Wright . Napokon sa ňou stal slovenský krídelník Juraj Slafkovský , ktorého si z prvej pozície vybral klub Montreal Canadiens. Osemnásťročný Košičan podľa Buttona zažije premiéru v kanadsko-americkej profilige hneď v prvom zápase "Habs" v sezóne 2022/2023."Mohli ste sledovať, že na olympiáde, na majstrovstvách sveta a aj vo fínskej Liige, v ktorej sa viac bráni, sa dokázal presadiť veľmi dobre. Drvivá väčšina hráčov na tohtoročnom drafte nie je pripravená na NHL. Slafkovský má za sebou množstvo skúseností z minulej sezóny. Nielen, že toho veľa odohral, ale dosiahol aj významné úspechy. Bol by som prekvapený, keby nebol v základnej zostave Montrealu Canadiens v úvodnom zápase sezóny," povedal Button v rozhovore pre oficiálny web profiligy.Buttonovi vyšiel predpoklad, že Šimon Nemec bude najvyššie draftovaným obrancom v tomto roku. Vo svojom rebríčku ho zaradil na piate miesto, no napokon si ho klub New Jersey Devils vybral už z druhej pozície.Wrighta, ktorý dlhodobo viedol takmer všetky preddraftové rebríčky skautov, draftoval "až" zo štvrtej priečky tím Seattle Kraken . Podľa Buttona by však nemal byť z toho sklamaný, ale mal by sa snažiť odborníkov presvedčiť, že urobili chybu."Hráčom po drafte hovorievam, že ich vybrali presne z toho miesta, z ktorého mali ísť, lebo žiaden z tímov nebol pripravený draftovať ich skôr. Teraz je na nich, aby všetkým ukázali, že to bola chyba a že si ich mal niekto vybrať skôr. To isté by som povedal aj Shaneovi Wrightovi. Nech všetkým svojou hrou ukáže, že ho mali draftovať z vyššieho miesta, podľa mňa to dokáže," myslí si Button.