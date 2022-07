Sparťania Hancko a Almási by mohli v prestupovom období zmeniť kluby, je o nich veľký záujem

Hancka chcú Holanďania

Almási by mohol prestúpiť do Škótska

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dvojica slovenských futbalových reprezentantov pôsobiacich v najvyššej českej súťaži, obranca Sparty Praha Dávid Hancko a útočník Baníka Ostrava Ladislav Almási , by v letnom prestupovom období mohla zmeniť zamestnávateľa a presťahovať sa do západnej Európy.Ako na twitteri uvádza konto Sparťanské Noviny mapujúce dianie v Sparte Praha, o 24-ročného Hancka schopného hrať v strede defenzívnej formácie i na jej ľavom okraji sa zaujíma holandský klub Feyenoord Rotterdam "O Dávida Hancka je veľký záujem. Po ďalších kluboch, čo 'oťukávali' situáciu, sa do hry vložil Rotterdam, a to veľmi dôrazne. Kluby zatiaľ podľa našich informácií nedosiahli dohodu, ale záujem z Holandska je enormný,“ uvádza spomenutý zdroj. Hancko v Sparte hráva od roku 2019.Na rovnakom mieste sa v ostatných dňoch šírili správy o tom, že o rok mladšieho ostravského útočníka Almásiho by chcel do svojho kádra získať škótsky veľkoklub Celtic Glasgow Interes o vysokého zakončovateľa však údajne majú aj iné kluby. Dvadsaťtriročný Almási prišiel do Ostravy v lete 2021 z MFK Ružomberok po polročnom hosťovaní v čečenskom tíme Achmat Groznyj.