Slafkovský je druhý najmenej vyťažovaný hráč Montrealu, ale snaží sa učiť v každom zápase. Svoje výkony hodnotí ako priemerné

Po tvrdom zákroku nedohral

Veľký skok oproti Fínsku

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský považuje svoje doterajšie výkony v sezóne 2022/2023 za priemerné.Osemnásťročný Košičan odohral ako úradujúca jednotka draftu nováčikov do zámorskej NHL spolu 16 zápasov v drese tímu Montreal Canadiens , strelil v nich tri góly a pridal dve asistencie.Utŕžil aj niekoľko tvrdých bodyčekov, čo je vzhľadom na jeho robustnú postavu prekvapujúce."S mojimi proporciami by som nemal dostávať také hity, ale niekedy sa to stane. Možno by som mal lepšie sledovať hru. Stalo sa to však rýchlo a teraz na tom už nezáleží," povedal Slafkovský pre denník Montreal Gazette.Piatkový duel proti Chicagu Blackhawks (3:2 po samostatných nájazdoch) opustil predčasne po čistom, ale tvrdom zákroku od Jason Dickinsona Neskôr v rámci tradície pozval spoluhráčov na drahú večeru do luxusnej reštaurácie a spolu s ďalšími nováčikmi v tíme zaplatili účet.Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu je zatiaľ druhý najmenej vyťažovaný hráč v mužstve Habs, v priemere odohral 10:58 min v každom zápase."Bolo to dobré. Nič výnimočné ani príliš zlé, také priemerné. Musím sa zlepšiť. Snažím sa učiť v každom dueli, mal som lepšie aj horšie obdobia," zhodnotil Slafkovský prvú štvrtinu základnej časti aktuálneho ročníka. Je rád, že po drafte mohol naskočil priamo do NHL a udržal sa tam."Je to veľký skok oproti Fínsku, kde som hral v minulej sezóne. Som šťastný, že sa môžem učiť, ako hrať v tejto lige priamo v nej a nemusím prechádzať nižšími súťažami. Som naozaj rád, že tu môžem byť. Každý deň budem robiť maximum pre to, aby som sa zlepšoval," doplnil úradujúci vicemajster fínskej Liigy s klubom TPS Turku.