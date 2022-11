MS vo futbale 2022 v Katare: Angličania aj Američania vyhrali a postúpili zo skupiny, Iránci a Walesania si balia kufre

MS vo futbale 2022 v Katare



Wales - Anglicko 0:3 (0:0)

Góly: 50. a 68. Rashford, 52. Foden, ŽK: 29. James, 61. Ramsey (obaja Wal.)



Rozhodoval: Vinčič (Slovin.), 44 297divákov

Irán - USA 0:1 (0:1)

Gól: 38. Pulisic, ŽK: 77. Hosseini, 84. Kanaani, 90.+ Jalali - 43. Adams



Rozhodoval: Lahoz (Šp.), 42 127 divákov



Tabuľka B-skupiny:

1. Anglicko 3 2 1 0 9:2 7 - postup do osemfinále

2. USA 3 1 2 0 2:1 5 - postup do osemfinále

3. Irán 3 1 0 2 4:7 3

4. Wales 3 0 1 2 1:6 1



29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Výbery Anglicka a USA si v utorok vybojovali postup do osemfinále futbalových majstrovstiev sveta v Katare, kde narazia na Holanďanov resp. Senegalčanov.Európania v boji o štvrťfinále vyzvú už v sobotu 3. decembra Američanov, Afričania si o deň neskôr zmerajú sily s Angličanmi.Anglickí futbalisti v súboji proti Walesanom mali loptu častejšie na svojich kopačkách a boli aj strelecky aktívnejší, o hladkom triumfe 3:0 rozhodli v rozpätí osemnástich minút, počas ktorých sa dvakrát do listiny strelcov zapísal Marcus Rashford a raz Phil Foden.Američanom na triumf a postup v súboji proti výberu Iránu stačil gól Christiana Pulisica z 38. minúty. Hráči Iránu počas celého duelu nenašli recept na pozornú americkú defenzívu. V závere sa dostali do veľkého tlaku, vytúžené vyrovnanie však nedosiahli.