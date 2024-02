Slafkovský nachádza streleckú istotu, podľa trénera Montrealu napreduje a na jeho zakončení neustále pracujú

Mladý útočník stále napreduje

Gólová odmena za tvrdú prácu

8.2.2024 (SITA.sk) - Hlavný tréner tímu zámorskej hokejovej NHL Martin St. Louis má radosť, že sa slovenský útočník Juraj Slafkovský vo svojej druhej sezóne v mužstve „Habs“ začal častejšie zapisovať do streleckej listiny. Napriek zlepšenej efektivite predvlaňajšej draftovej jednotky však tvrdí, že na streľbe 19-ročného Slováka v klube naďalej pracujú.„Je to proces. Na tomto stupni sa bude neustále vyvíjať. Vždy nájdete spôsob, ako neustále napredovať. Tento mladý hráč však pracuje na svojej strele každý deň,“ vyhlásil 48-ročný Kanaďan, ktorý patrí do Siene slávy NHL.Slafkovský strelil v ostatných dvoch zápasoch. V tejto sezóne má na konte. V porovnaní s premiérovou sezónou v NHL tak už v 50 zápasoch tohto ročníka stihol zdvojnásobiť svoje štatistiky.V minulej sezóne odohral v profilige. Nielen St. Louis je rád, že Slafkovský žne gólovú odmenu za svoju prácu a nachádza v sebe väčšiu sebadôveru.„Teraz môžete vidieť, akú istotu má pri strele,“ povedal útočník Jake Evans a dodal: „Keď máte takéhoto chlapíka s takouto strelou, s takou istotou, je to dosť smrteľné a nášmu tímu to veľmi pomôže.“