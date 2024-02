Slovenskí hokejisti zdolali Nemcov aj v druhom zápase, v predĺžení rozhodol Okuliar

Skóre otvoril Mudrák

Nevyužili presilovky

Hralo sa v predĺžení





Prípravný medzištátny zápas výberov mužov - Zvolen:



Slovensko - Nemecko 4:3 po predĺžení (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0) - doplnkové nájazdy: 0:1

Góly: 12. Mudrák, 37. Džugan (Lukošik), 38. Tamáši (Mudrák, Baláž), 61. Okuliar (Mudrák, Ivan) - 15. Schinko (Wirth, Leonhardt), 31. Leonhardt (Blank, Mik), 59. Brunnhuber (Krauss, Schinko)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Snášel, Hronský - Stanzel, D. Konc. ml., 3565 divákov



Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Ivan, Bučko, Gajdoš, Korenčik, Golian, Brincko, Beňo - Faško-Rudáš, Tamáši, Okuliar - Kolenič, Kollár, Hrehorčák - Kukuča, Baláž, Kašlík - Džugan, Myklucha, Lukošik

Nemecko: Bugl - Sennhenn, Klein, Mik, Geibel, Pilu, Preto, Dziambor, Wirth - Jentzsch, Fleischer, Krauss - Schinko, Leonhardt, Blank - Nijenhuis, Heigl, Oswald - Wohlgemuth, Brunnhuber, Calster





8.2.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela aj vo svojom druhom zápase v kalendárnom roku 2024, po stredajšom triumfe 5:2 triumfovali Slováci na rovnako mieste nad totožným súperom aj vo štvrtok a zdolali ho 4:3 po predĺžení.Zverenci trénera Craiga Ramsayho vo štvrtok viedli 1:0 aj prehrávali 1:2, skóre potom otočili na 3:2 a inkasovali gól 84 sekúnd pred treťou sirénou. Uspeli však v predĺžení, v ktorom v početnej výhode skóroval Oliver Okuliar.Vo Zvolene sa slovenskí reprezentant predstavili po viac ako štrnástich rokoch. V 77. vzájomnom súboji v ére samostatnosti dosiahli Slováci 41. triumf, okrem toho sa zrodila aj jedna remíza a 34-krát zvíťazili Nemci. Vo štvrtok sa vo Zvolene zrodil tretí triumf Slovákov bez prerušenia.Nemeckí hokejisti začali štvrtkové stretnutie aktívnejšie, ale skóre duelu otvoril v 12. minúte Dávid Mudrák skóroval z prečíslenia. Radosť domáceho publika však netrvala dlho, pretože Luis Schinko sa zbavil obrancu Borisa Brincka a prekonal Samuela Hlavaja.V závere prvej časti sa slovenský tím ubránil početnej výhode súpera pri vylúčení Adama Lukošika. V úvode druhej časti dve presilovky nevyužili ani Slováci a pykali, keďže v 31. minúte Danjo Leonhardt využil zadovku od Alexandra Blanka.Ešte v druhej dvadsaťminútovke slovenský výber otočil, keď najprv vo vlastnom oslabení vyrovnal Róbert Džugan a vzápätí už v presilovke skóroval aj Alex Tamáši.V tretej tretine sa nemecký výber snažil o vyrovnanie, ale gólman Hlavaj nekapituloval. V 56. min mohol pridať poistku Andrej Kukuča, ale jeho pokus spoza obrancu skončil na brankárovi súpera.V úplnom závere mali Nemci výhodu presilovky a siahli aj k hre bez brankára, čo v 59. minúte využili na tretí gól. Duel dospel až do predĺženia, ktoré Slováci začali početnou výhodou a tréner Ramsay odvolal Hlavaja, v presilovke o triumfe domácich rozhodol Okuliar."Opäť to bol veľmi rýchly duel. A keď tam boli chybičky, chalani hrali. V predĺžení sme zvolili hru bez brankára, keďže hrať piati proti trom je lepšie ako štyria proti trom. Základ bol uspieť na vhadzovaní," zhodnotil v prenose JOJ Šport hlavný kouč Craig Ramsay.Tiež dodal: "Hrali sme proti kvalitnému súperovi, bola to pre nás skutočná skúška. Od chlapcov sme chceli, aby sme hrali rýchlo a tvrdo, jednoducho svoju hru."