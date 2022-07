Slafkovský nebude mať problém prispôsobiť sa životu v Amerike, tvrdí Hughes a načrtol, aké s ním majú ďalšie plány

Hughes načrtol ďalšie plány

Slafkovský na tohtoročnom drafte nováčikov do NHL o dve pozície prekonal dovtedajší rekord Mariána Gáboríka ako najvyššie draftovaného Slováka (3. miesto, 2000, Minnesota Wild). Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu a vicemajster fínskej Liigy s tímom TPS Turku sa stal šiestou draftovou jednotkou Canadiens, predošlými boli Doug Wickenheiser (1980), Guy Lafleur (1971), Réjean Houle (1969), Michel Plasse (1968) a Garry Monahan (1963).





15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský má za sebou rozvojový kemp v klube Montreal Canadiens zo zámorskej NHL , ktorý z neho urobil historicky prvú draftovú jednotku zo Slovenska.Habs už podpísali s 18-ročným Košičanom aj nováčikovskú zmluvu a teraz sa zameriavajú na to, aby sa v lete poriadne pripravil na prechod z európskeho na severoamerický štýl hokeja. Podľa vedúceho predstaviteľa najúspešnejšieho klubu v histórii profiligy si s tým Slovák poradí."Pôjdeme na to týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom. Myslím si, že je v pláne jeho návrat niekedy na začiatku augusta. Potom tu bude trénovať, korčuľovať, pracovať s rozvojovými trénermi, zoznamovať sa so spoluhráčmi a prispôsobovať sa životu v Montreale a v Severnej Amerike," načrtol plány pre najužitočnejšieho hráča hokejového turnaja na ZOH v Pekingu generálny manažér Montrealu Kent Hughes , citoval ho oficiálny klubový web.Z jeho vyjadrení nepriamo vyplýva, že Slafkovský pravdepodobne nedostane "zelenú", aby Slovensko reprezentoval na MSJ, ktoré od 9. do 20. augusta hostí kanadský Edmonton.Hughesa zaujal Slafkovský svojou samostatnosťou a vyspelosťou: "Nemám obavy o jeho sťahovanie sa do Severnej Ameriky, pretože sa osamostatnil skoro. Myslím si, že vo veku 14 rokov odišiel do Rakúska a potom do Fínska. Hrával už proti mužom a na toto je pripravený. Zapôsobil na mňa ako osobnosť a aj tým, ako zvláda veci. Je veľmi vyspelý na 18-ročného chlapca. Príliš sa nezaoberáme jeho sťahovaním sa do Severnej Ameriky, skôr mu chceme pomôcť v jeho rozvoji."