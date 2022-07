Sýkora podpísal nováčikovský kontrakt s New York Rangers, chce reprezentovať Slovensko na MS juniorov (video)

Sýkora je najmladší hráč

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora podpísal v piatok trojročný nováčikovský kontrakt s klubom New York Rangers zo zámorskej NHL, ktorý ho začiatkom júla draftoval v druhom kole zo 63. pozície.Sedemnásťročný rodák z Piešťan sa ako prvá voľba "jazdcov" na tohtoročnom drafte nováčikov dočkal svojej prvej profesionálnej zmluvy krátko po tom, ako skóroval v modelovom zápase v rámci piateho dňa rozvojového kempu."Snažil som sa tu odovzdať maximum v každom striedaní. Dnešok (16. júla pozn. redakcie) je pre mňa výnimočný. Hneď po zápase mi povedali, že ideme podpísať zmluvu. Bol som naozaj šťastný a nadšený, veľmi si to cením. Dúfam, že raz strelím gól aj v súťažnom zápase v Madison Square Garden. V súbojoch proti ostatným chalanom mám obrovskú motiváciu, som tu najmladší hráč. Snažím sa hrať jednoducho a aj trochu tvrdšie. Celý týždeň bol pre mňa úžasný, stretol som veľa skvelých ľudí a naučil som sa nové veci. Hokej je pre mňa zábava a keď sa mi niečo podarí, chcem to osláviť a užiť si to," povedal Sýkora pre oficiálny videokanál newyorského klubu.Strieborný medailista z vlaňajšieho Hlinka Gretzky Cupu doplnil, že zatiaľ nevie, kde začne ročník 2022/2023. Prezradil tiež, že chce reprezentovať Slovensko na augustových juniorských majstrovstvách sveta v kanadskom Edmontone.Štvrtý najvyššie draftovaný Slovák v tomto roku sa stal v minulej sezóne vicemajstrom slovenskej extraligy s HK Nitra . Prispel tiež k návratu slovenskej "osemnástky" medzi elitu na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta a zahral si aj na MS vo Fínsku.