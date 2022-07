Slafkovský, Nemec ani Mešár nebudú hrať za Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov

Dva prípravné zápasy

Moser prišiel už na Slovensko



Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov



na druhý tréningový kemp v Poprade



Brankári: Rastislav Eliaš (HC Košice), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov).



Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Michal Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.).



Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Krajč, Samuel Honzek (obaja HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.), Ján Lašák (St. Lawrence University/USA), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)



Rastislav Eliaš (HC Košice), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov).Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Michal Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.).Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Krajč, Samuel Honzek (obaja HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.), Ján Lašák (St. Lawrence University/USA), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú v pondelok druhú časť prípravy na augustové juniorské majstrovstvá sveta v kanadskom Edmontone.Realizačný tím pod vedením hlavného trénera Ivana Feneša má k dispozícii spolu 29 hráčov, 16 z nich sa zúčastnili na šampionáte na prelome rokov 2021 a 2022, ktorý pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložili na leto. Slováci si budú musieť poradiť bez čerstvo draftovaných hráčov do zámorskej NHL , útočníkov Juraja Slafkovského Filipa Mešára , ako aj obrancu Šimona Nemca "Nomináciu z prvého kempu sme zúžili - ak počítam aj Šimona Latkóczyho - na 29 mien, ktoré podľa názoru trénerského štábu predstavujú to najlepšie, čo na Slovensku máme k dispozícii vzhľadom na všetky aktuálne okolnosti. Viacerých chlapcov sme museli vyradiť a priznám sa, bolo to jedno z najťažších rozhodovaní v mojej kariére. Z tímu, ktorý sme si vybrali, však cítime obrovskú energiu a chuť uspieť na majstrovstvách sveta," uviedol Feneš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.Slafkovský, Mešár a Nemec nepomôžu slovenskej "dvadsiatke" pre povinnosti vo svojich nových kluboch v zámorí, pre zranenia budú Fenešovi chýbať Samuel Kňažko Martin Chromiak a Marko Stacha.Do nominácie pribudli útočníci Jakub Demek s Marošom Jedličkom a brankár Rastislav Eliaš. Ten zastúpi Šimona Latkóczyho, ktorý sa pripojí k tímu až v dejisku MS. Druhý prípravný kemp v Poprade bude trvať do piatka, v nedeľu sa výprava zíde v Bratislave.Slováci odletia do Edmontonu 2. augusta a pred začiatkom turnaja odohrajú prípravné duely proti Nemcom a Švajčiarom.Fenešovi opäť pomôže na lavičke aj americký odborník Scott Moser , ktorý už nebude konzultant, ale riadny asistent trénera:"Veľmi sa teším, že Scott je na Slovensku. Mohol zostať doma v Spojených štátoch a pripojiť sa k nám až po prílete do Kanady, čo by bolo z logistického hľadiska oveľa jednoduchšie. Scott však veľmi chcel priletieť na Slovensko, byť pri zrode finálnej nominácie, zžiť sa s tímom a absolvovať s ním riadne tréningového jednotky. Veľmi si to vážime a tešíme sa na opätovnú spoluprácu s ním."MS v Edmontone odštartujú Slováci 9. augusta úvodným zápasom B-skupiny proti rovesníkom z Česka. O dva dni neskôr sa stretnú s domácimi Kanaďanmi, 12. augusta si zmerajú sily s Lotyšmi a 14. augusta ukončia skupinovú časť stretnutím proti Fínom.