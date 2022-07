Z továrne na ryby až na absolútny piedestál, Vingegaard dosiahol na Tour de France najväčší úspech v kariére

Výnimočný súboj o žltý dres

V Jumbo-Visma sú úplne čistí

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Dán Jonas Vingegaard počas ostatných troch týždňov impozantným spôsobom vyrástol z talentovaného nováčika na dominantného lídra a v nedeľu sa dočkal najväčšieho úspechu v doterajšej kariére - triumfoval na slávnych pretekoch Tour de France Bývalý pracovník v dánskej fabrike na spracovanie rýb pamätnými súbojmi v kopcoch zosadil z trónu šampióna ostatných dvoch ročníkov „Starej dámy“ a na parížskom bulvári Champs-Élysées mohol šťastne vyhlásiť: „Túto Tour de France mi už nikto nevezme."Dvadsaťpäťročný Vingegaard vlani v celkovej klasifikácii skončil druhý za Tadejom Pogačarom UAE ).O rok neskôr vylepšil toto postavenie po tom, ako si triumf vybojoval dvomi fenomenálnymi predstaveniami v Alpách a Pyrenejách. Oficiálne triumfoval s náskokom 2:43 min, no Vingegaard ku koncu nedeľňajšej záverečnej etapy s dojazdom v Paríži spomalil, aby oslávil triumf zo svojimi kolegami z tímu Jumbo-Visma.„Súboj medzi mnou a Jonasom o žltý dres bol veľmi výnimočný. Myslím si, že máme pred sebou veľmi zaujímavé ďalšie dva alebo tri roky," zložil protivníkovi poklonu Slovinec Pogačar.Vingegaard sa stal prvým dánskym šampiónom na Tour de France od roku 1996. Vtedy to dokázal Bjarne Riis, keď o 1:41 min zdolal legendárneho Nemca Jana Ullricha . Riis však po svojom odchode z cyklistiky v roku 2007 priznal, že v rokoch 1993 - 1998 užíval krvný doping EPO, a to i počas víťaznej Tour v roku 1996.Na otázku, či jeho tímu môže v tomto smere dôverovať, Vingegaard odvetil, že on i jeho kolegovia sú „úplne čistí". „Nikto z nás neberie nič nezákonné. Dôvodom, prečo sme takí dobrí, je príprava," skonštatoval Vingegaard.Slovák Peter Sagan z francúzskeho tímu TotalEnergies zakončil 109. ročník Tour de France bez etapového triumfu. V úvode etapy mal technické problémy a musel vymeniť bicykel. Napokon finišoval na 5. pozícii, zvíťazil Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deceuninck. V bodovacej súťaži, ktorú ovládol 7-krát, Sagan obsadil 9. priečku. Zelený dres získal Belgičan Wout van Aert Jumbo-Visma ).