Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Slafkovský nepremenil tutovku, ale na konci sa usmieval. Montreal v 7. zápase vyradil Tampu Bay – VIDEO
Hokejisti Montrealu postúpili po piatich rokoch do 2. kola play-off bojov o Stanleyho pohár. Juraj Slafkovský si po prvý raz v kariére zahrá v 2. kole play-off o Stanleyho pohár, kým pre Erika Černáka sa ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Montrealu postúpili po piatich rokoch do 2. kola play-off bojov o Stanleyho pohár.
Juraj Slafkovský si po prvý raz v kariére zahrá v 2. kole play-off o Stanleyho pohár, kým pre Erika Černáka sa sezóna skončila. Hokejisti Montrealu Canadiens prvýkrát od roku 2021 zvládli víťazne jednu sériu play-off v NHL.
Vtedy pred piatimi rokmi postúpili až do finále, kde prehrali s hráčmi Tampy Bay. Teraz symbolicky vyradili práve Tampu Bay výsledkom 2:1 v siedmom zápase na súperovom ľade. Súperom Montrealu v semifinále Východnej konferencie bude Buffalo.
Netradičný gól aj strelec
Ako to v podobných prípadoch býva, o triumfe nefavorita rozhodol bizarný gól netradičného strelca zo štvrtého útoku. V 52. min za stavu 1:1 Alex Newhook trafil puk zo záporného uhla zo vzduchu tak, že ho napálil do zadnej časti výstroja Andreja Vasilevského. Od ruského brankára sa puk odrazil za bránkovú čiaru.
Vzal radosť Slafkovskému
Potom už gól nepadol, hoci v poslednej minúte pri hre domácich bez brankára postupoval Slafkovský sám na poloodkrytú bránku Tampy. Urobil blafák na útočníka Brandona Hagela, ale ten mu v poslednej chvíli zabránil v gólovej poistke a hokejkou odpálil puk.
V samom závere ešte mohol vyrovnať ruský útočník Nikita Kučerov, ale nedal. Slafkovský odohral 21:25 min s jednou strelou, hitom aj plusovým bodom.
Nikto to nebude mať ľahké
"Toto sú veľké chvíle pre náš mladý tím. Takéto veľké zápasy ukazujú, ako veľmi sme sa zlepšili a že sme schopní stále napredovať. Nikto to nebude mať s nami ľahké," povedal Newhook podľa webu NHL.
"Keď začínate s hokejom, snívate o veľkých momentoch v siedmom zápase. Presne to sa mi stalo a je to zábava," dodal Newhook.
Hráči Canadiens vystrelili iba 9-krát na bránku súpera, víťazný gól padol zo siedmich strely, v druhej tretine nevystrelili ani raz. Je to historický rekord v najnižšom počte striel vo víťaznom zápase číslo 7 v play-off.
Hrdina Dobeš
Na druhej strane Tampa Bay mala 29 pokusov na bránku Montrealu, ale 28 z nich vykryl český brankár Jakub Dobeš. Právom sa stal prvou hviezdou a zachytá si v semifinále konferencie rovnako ako jeho krajania Daniel Vladař (Philadelpjia) a Lukáš Dostál (Anaheim).
Držia sa navzájom
"Veľakrát počas sezóny mi spoluhráči pomohli a teraz som pomohol ja im. Držíme sa navzájom, lebo chceme spoločný úspech. Je to naša mentalita, nič zvláštne len ideme jeden za druhého," uviedol Dobeš. "To, čo sa stalo, je krásne," dodal.
Cooper zažil repete
Tréner Tampy Bay Jon Cooper sa po tesnej prehre posťažoval, že sa mu po druhý raz v tejto sezóne premietol pred očami rovnaký film. Prvýkrát to bolo vo februári počas finále olympijského turnaja mužov, kde ako tréner Kanady prehral s tímom USA 1:2, hoci herne mali veľkú prevahu jeho zverenci.
"Siedmy zápas je aj o tom, že môžete vyhrať herne nad súpermi, ale výsledkovo zvíťazí on. Myslím si, že sme sa počas celej série zlepšovali a dnes odohrali svoj najlepší zápas. Postupuje však Montreal," zhodnotil Cooper.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský nepremenil tutovku, ale na konci sa usmieval. Montreal v 7. zápase vyradil Tampu Bay – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovské oslavy mali krátke trvanie. Mladé dievča podkopol usporiadateľ a zlomil jej nohu – VIDEO
Hokejovú reprezentáciu Slovenska opúšťa kvarteto hráčov, nahradia ich finalisti extraligy z Česka aj Slovenska – VIDEO
