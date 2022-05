Slafkovský nerieši, kam ho dajú tréneri: Chcem hrať najlepšie

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa po úspešnej sezóne vo fínskej lige opäť tešil do reprezentácie. Mladý útočník by mal patriť na MS vo Fínsku medzi najväčších ťahúňov slovenskej ofenzívy, hoci má len 18 rokov. Predurčuje ho k tomu najmä skvelé vystúpenie na ZOH v Pekingu, kde sa stal najlepší strelcom turnaja a najužitočnejším hráčom.





Do kádra slovenských hokejistov pribudlo pred poslednými dvoma previerkami pred MS vo Fínsku (13. - 29. mája) jedenásť nových tvárí. Slováci odohrajú tento týždeň dva zápasy v rámci Kaufland Cupu proti Nórsku a Francúzsku, po nich oznámi realizačný tím konečnú nomináciu na šampionát. A v nej by nemala chýbať ani jedna z najväčších hviezd tímu. "Najväčšia hviezda ešte len dorazí," povedal Slafkovský, pričom narážal na Tomáša Tatara. Je možné, že ich tréneri zaradia vedľa seba. "Neviem, ako to bude, ale som pripravený na každú úlohu. Chcem hrať najlepší hokej a je mi jedno, kde budem," dodal talentovaný hokejista.V tejto sezóne sa s tímom TPS Turku dostal až do finále fínskej ligy, kde podľahol Tappare Tampere 1:4 na zápasy. "Tak, ako to s nami nevyzeralo dobre cez zimu, tak to dopadlo veľmi dobre na jar. Prehra vo finále nebola sklamaním, lebo my sme ani nedúfali, že sa tak ďaleko dostaneme," priblížil Slafkovský.Talentovaný mladík si tiež pochvaľoval aj svoje individuálne výkony. V sezóne odohral 49 zápasov, nazbieral v nich 7 gólov a 10 asistencií. "Na začiatku to nebolo pre mňa najlepšie, ale v roku 2022 to už bolo tak, ako som si to predstavoval. Dalo mi to veľa, vo fínskej lige sa veľmi neútočí. Ale naučil som sa hrať lepšie pozične a aj lepšie korčuľovať."Po náročnej sezóne si chce Slafkovský užiť aj ďalšiu vrcholnú akciu sezóny. Do reprezentácie sa preto tešil: "Ja sa vždy teším na chalanov a budem si to užívať," prezradil.Regenerovať veľmi nestihol, aj preto možno neodohrá v príprave proti Nórom a Francúzom oba zápasy. Naznačil to manažér Oto Haščák s tým, že rozhodnutie bude na hráčoch. "Vždy, keď sa dá, tak sa snažím oddychovať, ale na druhej strane som mladý, tak prečo nás mladých nevyužiť, keď nám to ´jazdí´. Ja som po sezóne v Turku musel vypratať byt a odísť na Slovensko. Doma som neležal, musel som navštíviť rodinu a známych, ale ja som si to užil," dodal Slafkovský.