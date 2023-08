Slafkovský odišiel naspäť do Kanady, cíti sa stopercentne fit a je pripravený začať trénovať

Pripravený na ďalšiu sezónu

Ciele si necháva pre seba

Slávny a samostatný

2.8.2023 (SITA.sk) - Už viac ako rok je hokejový život slovenského útočníka Juraja Slafkovského otočený naruby. Po úspechoch vo farbách slovenskej reprezentácie sa pred rokom stal v zámorskej NHL draftovou jednotkou a následne podpísal zmluvu s klubom Montreal Canadiens . Všetky oči boli uprené na jeho výkony a vo farbách Habs odohral 39 duelov s bilanciou 4 góly a 6 asistencií.Štartov aj bodov mohlo byť viac, v januári však jeho súťažný ročník predčasne ukončilo zranenie kolena. Nasledovala liečba, rehabilitácia a v súčasnosti už sa mladý košický rodák cíti stopercentne fit.„Už pred odchodom z Montrealu na konci sezóny som korčuľoval a už vtedy som sa cítil s kolenom dobre, odvtedy sa to len zlepšovalo a spevňovalo," povedal Slafkovský tesne pred odletom do zámoria, kde sa v nasledujúcom období bude pripravovať na svoju druhú sezónu v NHL. „Budem trénovať a neviem, či mi dajú ešte nejaké voľno, alebo aký bude program," pokračoval. Do Montrealu odletel v úvode tohto týždňa.Hokejové „voľno" využil mladý slovenský hokejista napríklad na maturitu, okrem školy sa však naplno venoval zlepšovaniu v každom možnom ohľade, aby sa do NHL vrátil ešte silnejší.„Z Montrealu sa zaujímali o to, ako sa mi darí, či už v škole alebo v príprave," prezradil. Pred odletom do Kanady verí, že je dobre pripravený: „Verím, že to pôjde tak, ako má. Ciele nejaké mám, ale nechám si ich pre seba."Počas prvej sezóny v zámorí býval v náhradnej rodine, teraz už bude bývať sám. „V Kanade mi chýbalo naše jedlo, ale najmä rodina a kamaráti," komentoval Slafkovský a pokračoval: „Už budem bývať sám a verím, že čoskoro prichýlim Filipa (Mešára, pozn.). Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Verím, že zostaneme obaja spolu."Smerom ku kamarátovi Filipovi Mešárovi s úsmevom poznamenal: „Budem len rád, ak sa mu podarí dostať do NHL. Už vlani mal dobrý kemp a bol v ňom celkom dlho. Myslím si, že teraz, keď na sebe popracuje a dobre sa „napapá", tak má šancu aj na NHL."Úspech v mladom veku so sebou v prípade Slafkovského priniesol aj slávu, jeho tvár je mimoriadne známa. Platí to pre Kanadu a dvojnásobne pre rodné Košice. „V Košiciach sa snažím vyhýbať centru, ale viem sa pokojne prejsť aj po meste. Občas ma síce niekto zastaví, ale to k tomu patrí," dodal.