Trnavčania si nepripúšťajú, že neprejdú cez lotyšskú prekážku. Všetko hrá pre nás, tvrdí Procházka (video)

Poučení zo zápasu

Podpora z hľadiska

Šanca na reparát

2.8.2023 (SITA.sk) - V Európskej konferenčnej lige majú spomedzi dvoch slovenských zástupcov väčšiu šancu na prienik do 3. kvalifikačného kola hráči Spartaka Trnava Zverenci trénera Michala Gašparíka v prvom súboji na pôde lotyšského tímu FK Auda remizovali 1:1 a vo štvrtok podvečer ich čaká odveta v domácom prostredí. Trnavčania väčšiu časť prvého súboja hrali bez vylúčeného Nicolasa Gorosita "Sme poučení z toho zápasu, hráči aj vlastnou skúsenosťou a my tým, čo sme videli a zanalyzovali. Nemalo by nás nič prekvapiť a ideme hrať na víťazstvo. Aj v kabíne som povedal, že veľmi dôležitý bude otvárací gól, čo nie je novinka. Potrebujeme dať prvý gól, oni to potom často otvárajú a nám by sa naskytli príležitosti, ako sme videli v prvom zápase na začiatku,“ zhodnotil pred odvetou kouč Gašparík podľa oficiálneho webu trnavského klubu.Spartak v úvodnom kole domácej ligy prehral doma s Trenčínom 1:2. "Na niektorých pozíciách mám varianty. Vychádzal som aj z výkonu s Trenčínom, ktorý nebol vydarený z našej strany. Zhodli sme sa na zostave celý realizačný tím a vybrali sme tých, ktorí momentálne najlepšie vyzerajú," pokračoval hlavný kormidelník, ktorý v odvete nebude mať k dispozícii spomenutého Gorosita.Na stopérskom poste ho nahradí uzdravený Lukáš Štetina "Je stopercentne pripravený, odohral už polčas proti Trenčínu, čo mu pomohlo aj v hlave, že sa nemusí báť, ako keď išiel do prvého zápasu a nevedel, ako bude koleno reagovať. Budeme mať obrannú štvoricu čo najviac zohratú, na čo sme zvyknutí. Nastúpi naša najlepšia stopérska dvojica Štetina - Kóša a verím, že to bude vidno na tom výkone,“ doplnil Gašparík.V odvete sa trnavský tím chce spoľahnúť aj na podporu z hľadiska. "Verím, že budeme kvalitnejší s loptou a že nás diváci podporia, lebo tí chalani to budú potrebovať. Vsádzame na to, že chceme mať ten prvý polčas oveľa kvalitnejší,“ myslí si hlavný kouč.Podľa stredopoliara Romana Procházku po nevydarenom ligovom súboji proti Trenčanom je dobré, že už vo štvrtok má jeho tím šancu na reparát."Je to zápas, ktorý chceme zvládnuť, postúpiť a dokázať, že máme na to hrať aj Konferenčnú ligu a dostať sa do ďalšieho kola. Je super, že vo futbale máme vždy šancu napraviť prípadné zlyhanie," povedal Procházka a dodal: "Tlak v Trnave je vždy, či hráme Slovnaft cup alebo Konferenčnú ligu, ale my vieme, že chceme postúpiť. Vieme, že na to máme. Máme dobrý výsledok do odvety, hráme doma, takže všetko hrá pre nás. Je len na nás hráčoch, ako to ukážeme na ihrisku. Verím, že si to zaslúžime a pôjdeme do ďalšieho kola."Vo štvrtok doma nastúpia aj Žilinčania, ktorí však v prvom súboji na pôde belgického Gentu prehrali vysoko 1:5 a ich púť pohárovou Európou sa pravdepodobne skončí už v úvode augusta.