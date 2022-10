Slafkovský odštartuje sezónu v prvom tíme Montrealu. Na ľade odovzdám všetko, vyhlásil

S kamarátom Mešárom si nezahrá

O miesto musí bojovať každý deň

Osem Slovákov v profilige

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si v hlavnom prípravnom kempe vybojoval miesto v prvom tíme Montrealu Canadiens zo zámorskej NHL a ako tohtoročná draftová jednotka dostane šancu ukázať sa medzi najlepšími hráčmi sveta.Osemnásťročný Košičan chce využiť každú príležitosť od trénerov naplno a udržať sa v A-mužstve "Habs" čo najdlhšie."Napísal som správu rodičom, že môžu prísť. Dúfam, že to stihnú, určite pre to urobia maximum," povedal Slafkovský podľa denníka Montreal Gazette po pondelkovom tréningu. Canadiens odštartujú základnú časť ročníka 2022/2023 stredajším domácim duelom proti Torontu Maple Leafs.Určite si v ňom nezahrá slovenský útočník Filip Mešár, ktorého klub poslal ešte pred koncom prípravy do záložného tímu Laval Rocket z nižšej AHL. V júli ho draftoval v prvom kole z celkového 26. miesta."Čaká na mňa veľa práce, počnúc stredou. Musím podať svoj najlepší výkon vždy, keď dostanem šancu hrať. Myslím si, že keď na ľade odovzdám všetko, môžem tu zostať dlho a presne o to sa pokúsim. Myslím si, že som zlepšil svoju hru, korčuľovanie, vyhrávanie súbojov o puk. Stále je však veľa vecí, ktoré musím robiť lepšie. Som šťastný, že som tu a pokúsim sa byť lepší. Tréner mi povedal, že toto je len začiatok. Viem, že musím bojovať o miesto každý deň. Nič nie je zadarmo," doplnil.Okrem Slafkovského sa do otváracích zostáv klubov v kanadsko-americkej profilige dostali ďalší siedmi Slováci, z nováčikov sú to už iba tohtoročná draftová dvojka Šimon Nemec (New Jersey Devils) a Pavol Regenda (Anaheim Ducks).Najbližšiu sezónu začnú v NHL aj útočníci Adam Ružička (Calgary Flames) a Tomáš Tatar (New Jersey Devils), obrancovia Erik Černák (Tampa Bay Lightning) a Martin Fehérváry (Washington Capitals) a brankár Jaroslav Halák (New York Rangers).