HK Poprad príde o legionára z Nórska, vracia sa doň mladý odchovanec

Pomoc popradskej juniorke

Hrať čo najviac

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Stále iba 18-ročný slovenský hokejový útočník Markus Suchý po piatich tohtosezónnych dueloch opúšťa zámorskú juniorskú QMJHL a rozhodol sa pre návrat na Slovensko, kde bude pôsobiť v tíme HK Poprad v seniorskej extralige.Pre mladého centra to bude súťažná premiéra medzi mužmi. Vedenie "kamzíkov" okrem príchodu M. Suchého na svojom oficiálnom webe informovalo, že káder A-tímu opúšťa nórsky legionár Markus Söberg.Markus Suchý sa narodil v USA v štáte Arizona, kde v NHL pôsobil jeho otec Radoslav Suchý v tíme Phoenix Coyotes. Hokejovo vyrastal v Poprade, odkiaľ vlani v lete zamieril do Kanady do družstva Blainville-Boisbriand Armada z QMJHL."Po vydarenej príprave bol o mňa v Poprade záujem, ale ja som sa vrátil do Kanady s cieľom vybojovať si v tíme lepšie miesto. To sa mi nepodarilo, tak preto som sa rozhodol vrátiť do materského klubu. Je to pocta hrať za Poprad. Tiež som sa vrátil kvôli škole, v tomto školskom roku ma čaká maturita. Ďalší dôvod je, že chcem hrať čo najviac, teda môžem vypomáhať aj popradskej juniorke,“ povedal Markus Suchý po návrate na Slovensko."Cieľom je hrať čo najviac, preto sa teším aj na prípadné pôsobenie v popradskej juniorke, mám tam veľa kamarátov. V seniorskom tíme som pripravený plniť všetky úlohy, ktoré mi tréner dá a verím, že mu pomôžem čo k najlepšiemu výsledku," doplnil mladý center.Podľa oficiálneho klubového webu pôsobenie v HK Poprad nevyšlo krídelníkovi Markusovi Söbergovi. Aj vinou zranení za "kamzíkov" absolvoval iba 5 súťažných duelov so ziskom jedinej asistencie. O ukončenie spolupráce požiadal hokejista z osobných dôvodov."Markus sa po zraneniach necítil komfortne, rozhodol sa nás požiadať o ukončenie zmluvy z osobných dôvodov a vrátiť sa domov. Bolo to korektné, my sme mu vyhoveli a želáme mu v ďalšej kariére len to najlepšie,“ vyjadril sa riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi.