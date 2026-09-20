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20. septembra 2026
Slovensko ide do rozhodujúceho dňa za stavu 1:1. Tóth po výkone proti Tsitsipasovi: Gombosovi nemám čo vyčítať
Tagy: Davisov pohár
Molčan získal prvý bod a ukončil sériu štyroch prehier, Gombos následne potrápil bývalú svetovú trojku. Už o 12.00 h otvorí nedeľný program štvorhra. Slovenských tenistov delia už iba minúty od ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Molčan získal prvý bod a ukončil sériu štyroch prehier, Gombos následne potrápil bývalú svetovú trojku. Už o 12.00 h otvorí nedeľný program štvorhra.
Slovenských tenistov delia už iba minúty od začiatku rozhodujúceho dňa stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Po sobotňajších dvojhrách je stav v Košiciach nerozhodný 1:1. Alex Molčan získal prvý bod víťazstvom nad Stefanosom Sakellaridisom, Norbert Gombos následne odohral vyrovnaný duel so Stefanosom Tsitsipasom, no v koncovkách oboch setov bol úspešnejší bývalý tretí hráč sveta.
Molčanovi sobotňajšie víťazstvo padlo vhod aj z osobného hľadiska. Pred reprezentačným vystúpením totiž prehral štyri zápasy za sebou. „Moja hra mu absolútne nesedela, bol som dosť trpezlivý a mal som variabilitu presne takú, akú som od seba očakával. Udržal som to až do konca, takže som na seba pyšný, lebo som vyhral zápas, mal som predtým štyri prehry za sebou. Je to o to vzácnejšie, že je to víťazstvo za Slovensko,“ povedal Molčan podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Kapitán Tibor Tóth ocenil najmä spôsob, akým jeho zverenec zápas zvládol. „Alex ukázal skvelú formu na antuke, aj keď si myslím, že to, čo sme videli na dvorci, úplne nezodpovedalo tomu výsledku. Bol to boj o každú loptu, ale všetky zvládol vynikajúco.“
Slovensko nebolo ďaleko ani od druhého bodu. Gombos nastúpil proti výraznému papierovému favoritovi Tsitsipasovi bez veľkého tlaku a dokázal s ním držať krok. „Povedal som si, že on musí ukázať tie svoje kvality. Začal som dobre a hral som s ním vyrovnaný duel. Škoda toho tajbrejku, on zachytil začiatok a veľké šance už v ňom nepustil,“ hodnotil slovenský reprezentant.
Mrzela ho najmä situácia v druhom sete, keď sa vrátil z 1:4 na 4:4 a pri Tsitsipasovom podaní viedol 30:0. „Vyzeralo to, že mám navrch. Veľmi dobre si tam pomohol bekhendom do čiary, čo zahral prvýkrát v zápase. Potom mu už všetko išlo cez prvý servis.“
Podobne videl rozhodujúci moment aj slovenský kapitán. „V druhom sete ma mrzí ten moment za stavu 4:4 a 0:30. Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne. Norbertovi nemám čo vyčítať. Bojoval, podal veľmi dobrý výkon a dúfam, že to potvrdí aj zajtra,“ povedal Tóth po sobotňajšom programe.
Kvalitu Gombosovho výkonu uznal aj Tsitsipas. „Bol to náročný zápas. Norbert hral veľmi útočne a predviedol kvalitný výkon, s ktorým som sa musel vyrovnať. Nebolo jednoduché presadiť sa na kurte,“ povedal grécky líder, ktorému podľa vlastných slov začal v druhom sete výraznejšie pomáhať servis.
Pred nedeľným vyvrcholením však Tsitsipas zdôraznil predovšetkým kolektívny charakter Davisovho pohára. „V druhý hrací deň bude nesmierne dôležitý tímový duch. Chcem, aby boli všetci pred zajtrajškom optimistickí. Je to viac o tíme než o jednotlivcoch.“ Dodal, že práve atmosféra v družstve udržiava hráčov „v napätí, nadšení a viere v to, čo môžeme dosiahnuť“.
Nedeľný program v Košiciach odštartuje o 12.00 h štvorhrou. Po nej sú na programe ďalšie dvojhry, ktoré rozhodnú o víťazovi slovensko-gréckeho súboja.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko ide do rozhodujúceho dňa za stavu 1:1. Tóth po výkone proti Tsitsipasovi: Gombosovi nemám čo vyčítať © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenských tenistov delia už iba minúty od začiatku rozhodujúceho dňa stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Po sobotňajších dvojhrách je stav v Košiciach nerozhodný 1:1. Alex Molčan získal prvý bod víťazstvom nad Stefanosom Sakellaridisom, Norbert Gombos následne odohral vyrovnaný duel so Stefanosom Tsitsipasom, no v koncovkách oboch setov bol úspešnejší bývalý tretí hráč sveta.
Molčanovi sobotňajšie víťazstvo padlo vhod aj z osobného hľadiska. Pred reprezentačným vystúpením totiž prehral štyri zápasy za sebou. „Moja hra mu absolútne nesedela, bol som dosť trpezlivý a mal som variabilitu presne takú, akú som od seba očakával. Udržal som to až do konca, takže som na seba pyšný, lebo som vyhral zápas, mal som predtým štyri prehry za sebou. Je to o to vzácnejšie, že je to víťazstvo za Slovensko,“ povedal Molčan podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Kapitán Tibor Tóth ocenil najmä spôsob, akým jeho zverenec zápas zvládol. „Alex ukázal skvelú formu na antuke, aj keď si myslím, že to, čo sme videli na dvorci, úplne nezodpovedalo tomu výsledku. Bol to boj o každú loptu, ale všetky zvládol vynikajúco.“
Slovensko nebolo ďaleko ani od druhého bodu. Gombos nastúpil proti výraznému papierovému favoritovi Tsitsipasovi bez veľkého tlaku a dokázal s ním držať krok. „Povedal som si, že on musí ukázať tie svoje kvality. Začal som dobre a hral som s ním vyrovnaný duel. Škoda toho tajbrejku, on zachytil začiatok a veľké šance už v ňom nepustil,“ hodnotil slovenský reprezentant.
Mrzela ho najmä situácia v druhom sete, keď sa vrátil z 1:4 na 4:4 a pri Tsitsipasovom podaní viedol 30:0. „Vyzeralo to, že mám navrch. Veľmi dobre si tam pomohol bekhendom do čiary, čo zahral prvýkrát v zápase. Potom mu už všetko išlo cez prvý servis.“
Podobne videl rozhodujúci moment aj slovenský kapitán. „V druhom sete ma mrzí ten moment za stavu 4:4 a 0:30. Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne. Norbertovi nemám čo vyčítať. Bojoval, podal veľmi dobrý výkon a dúfam, že to potvrdí aj zajtra,“ povedal Tóth po sobotňajšom programe.
Kvalitu Gombosovho výkonu uznal aj Tsitsipas. „Bol to náročný zápas. Norbert hral veľmi útočne a predviedol kvalitný výkon, s ktorým som sa musel vyrovnať. Nebolo jednoduché presadiť sa na kurte,“ povedal grécky líder, ktorému podľa vlastných slov začal v druhom sete výraznejšie pomáhať servis.
Pred nedeľným vyvrcholením však Tsitsipas zdôraznil predovšetkým kolektívny charakter Davisovho pohára. „V druhý hrací deň bude nesmierne dôležitý tímový duch. Chcem, aby boli všetci pred zajtrajškom optimistickí. Je to viac o tíme než o jednotlivcoch.“ Dodal, že práve atmosféra v družstve udržiava hráčov „v napätí, nadšení a viere v to, čo môžeme dosiahnuť“.
Nedeľný program v Košiciach odštartuje o 12.00 h štvorhrou. Po nej sú na programe ďalšie dvojhry, ktoré rozhodnú o víťazovi slovensko-gréckeho súboja.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko ide do rozhodujúceho dňa za stavu 1:1. Tóth po výkone proti Tsitsipasovi: Gombosovi nemám čo vyčítať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Davisov pohár
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