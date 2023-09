Slafkovský podľa experta zaostával v modelovom zápase, vyčnieval iný útočník

Mešár v lepšom svetle

Vyčnievali v dueli

22.9.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Slafkovský Filip Mešár zažili odlišný úvodný deň v tréningovom kempe tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL pred začiatkom sezóny 2023/2024.Zahrali si v rôznych formáciách v modelovanom zápase a aj keď Slafkovský zaznamenal asistenciu, podľa Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now sa ukázal v lepšom svetle Mešár. Slafkovský hral v útoku s Alexom Newhookom a Joshom Andersonom "Mal veľký problém prispôsobiť sa rýchlosti spoluhráčov z formácie, pri väčšine akcií za nimi zaostával o pár krokov. Predviedol niekoľko slušných únikových prihrávok, ale väčšinu času si rozumeli iba Newhook s Anderson. Slafkovský však odohral prvý zápas od 15. januára, čo mohlo vysvetľovať jeho slabší výkon," uviedol expert o vlaňajšej jednotke draftu nováčikov.Mešár si zahral v jednej formácii s Jakeom Evansom Joelom Armiom . Podľa odborníka patril medzi hráčov, ktorí v dueli vyčnievali."Na ľade síce nedominoval, ale predviedol niekoľko pekných akcií, ktoré viedli k dobrým gólovým šanciam. Hráča ako Mešár chcete vidieť zapojeného do hry pri každom striedaní a tak to bolo aj v tomto stretnutí," zhodnotil Dumont krídelníka, ktorého Montreal draftoval vlani z