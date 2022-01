Slafkovský pred draftom nováčikov zatiaľ druhý medzi korčuliarmi z Európy, Nemec je šiesty a Mešár pätnásty

Wright na vedúcej pozícii

Slafkovskému sa črtá sľubná kariéra

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Spolu 16 mladých Slovákov figuruje v aktuálnom vydaní Centrálnej skautingovej agentúry NHL v súvislosti s tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej profiligy. Hneď dvaja slovenskí hokejisti sú dokonca v elitnej šestici koručuliarov pôsobiacich v Európe - druhý je útočník Juraj Slafkovský z fínskeho TPS Turku a šiesta priečka patrí obrancovi Šimonovi Nemcovi z HK Nitra.Na pätnástu pozíciu v tomto hodnotení sa dostal útočník Filip Mešár z HK Poprad. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), podľa tejto správy majú Slafkovský a Nemec šancu na 1. kolo draftu.Výber nováčikov do NHL sa tentokrát uskutoční 7. a 8. júla v kanadskom meste Montreal. Podľa aktuálneho hodnotenia by sa draftovou jednotkou mal stať kanadský útočník Shane Wright z tímu Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej OHL."V polovici sezóny nepanoval konsenzus o tom, kto by mal byť na prvej priečke, ale Wright si stále udržiava vedúcu pozíciu. Ukázal, že dokáže odolávať tlaku a predviesť rozdielové momenty v kľúčových herných situáciách,“ povedal šéf Centrálneho skautingu NHL Dan Marr, ktorého cituje ho hockeyslovakia.sk.Zo slovenských korčuliarov pôsobiacich v zámorí sa do hodnotenia dostali Servác Petrovský (52.), Jozef Viliam Kmec (92.) a Marián Moško (164.), Adam Žlnka je v zozname bez uvedeného poradia a Šimon Latkóczy je medzi brankármi zo zámoria na 32. stupienku.Najlepším korčuliarom z Európy je podľa uvedeného rebríčka Fín Joakim Kemmel a hneď za ním je Juraj Slafkovský. "Juraj by sa mal ukázať v slovenskom drese na olympijskom turnaji. Výborne využíva svoju postavu, pohybový rozsah a silu. Je aktívny, efektívny na oboch koncoch klziska, má vynikajúce videnie a schopnosti na to, aby mal skvelú kariéru,“ poznamenal šéf Európskeho skautingu NHL Goran Stubb.