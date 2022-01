Djokovič by sa mal na Australian Open v prvom kole postaviť proti Kecmanovičovi, Kučová nastúpi proti Doiovej

V hlavnej súťaži si zahrá Molčan

Schmiedlová sa postaví proti Ostapenkovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Štart srbského tenistu na prvom tohtosezónnom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne síce ešte nie je istý, ale ak hrať bude, v prvom kole dvojhry mužov nastúpi proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi. Rozuzlenie Djokovičovej ságy o jeho prílete do Austrálie nepadlo ani vo štvrtok, pričom táto otázka spôsobila odklad žrebovania o viac ako hodinu.Organizátori totiž čakali na to, či na avizovanej tlačovej konferencii austrálskeho premiéra Scotta Morrisona nepadne verdikt, čo sa však nestalo. Minister pre imigráciu Alex Hawke situáciu stále posudzuje, v jeho právomoci je možnosť odobrať Srbovi vízum a poslať ho domov.Štvrtkový žreb rozhodol tiež o tom, že nasadená dvojka Rus Danill Medvedev v prvom súboji nastúpi proti Švajčiarovi Henrimu Laaksonenovi, na trojku "pavúka" Nemca Alexandra Zvereva čaká krajan Daniel Altmaier. Na Španiela Rafaela Nadal, ktorý zaujal post nasadenej šestky, čaká súboj proti Američanovi Marcosovi Gironovi.Medzi mužmi má zo Slovákov istú účasť v hlavnej súťaži len Alex Molčan, ktorému žreb priradil ôsmeho nasadeného Nóra Caspera Ruuda. Šancu na postup z kvalifikácie ešte majú Filip Horanský a Norbert Gombos.Medzi ženami najvyššie nasadená domáca Ashleigh Bartyová nastúpi v 1. kole zatiaľ úspešnej kvalifikantke, ktorou môže byť aj Slovenka Viktória Kužmová. Bieloruska Arina Sabalenková ako druhá nasadená vstúpi do turnaja duelom proti domácej držiteľke voľnej karty Storm Sandersovej, na trojku "pavúka" Španielku Garbine Muguruzovú čaká duel proti Francúzke Clare Burelovej. Súperkou Slovenky Anny Karolíny Schmiedlovej bude Lotyška Jelena Ostapenková a Kristína Kučová nastúpi proti Japonke Misaki Doiovej.Organizátori Australian Open medzičasom pristúpili k obmedzeniu návštevnosti počas jednotlivých dní turnaja. Do Melbourne Parku môže po novom zavítať maximálne 50 percent maximálne kapacity areálu, povinné je nosenie ochrany horných dýchacích ciest u všetkých fanúšikov. Hlavný turnaj v Austrálii sa začne v pondelok 17. januára a vyvrcholí v nedeľu 30. januára.