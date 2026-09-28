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28. septembra 2026
Slafkovský pred novou sezónou NHL myslí len na zisk Stanley Cupu: Chceme sa dostať až na vrchol – VIDEO
Montreal ako mesto si veľmi obľúbil. Po Košiciach to je jeho druhý domov. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaháji svoju piatu sezónu v NHL za kanadský klub Montreal Canadiens. Pokúsi sa vylepšiť ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Montreal ako mesto si veľmi obľúbil. Po Košiciach to je jeho druhý domov.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaháji svoju piatu sezónu v NHL za kanadský klub Montreal Canadiens. Pokúsi sa vylepšiť tú minulú, ktorá bola pre neho rekordná.
Dokázal sa presadiť 36-krát a svojim spoluhráčom presne prihral v 49 prípadoch. Dokopy tak v základnej časti aj play-off nazbieral 85 bodov.
Celkovo má v kanadskom-americkej NHL na svojom konte v 306 zápasoch 198 bodov za 80 gólov a 118 asistencií. V blogu opísal všetko podstatné ohľadom nového ročníka.
"Nová sezóna je tu a myslím si, že do nej všetci ideme s rovnakým cieľom. Chceme urobiť ďalší krok - a keďže sme naposledy hrali finále Východnej konferencie, tak teraz je ďalším krokom dostať sa do finále Stanley Cupu. Na to sa sústredíme. Chceme byť ešte lepší ako v minulej sezóne," začal 22-ročný útočník pre slovenskú verziu webu nhl.com.
Už v kempe bolo vidieť, že sa hráči Montrealu cítili pohodlne, keďže počas leta tvrdo pracovali a všetci sa dokonca aj zlepšili.
"Veľmi rád vidím, že sa všetci chcú rozvíjať a že tlačíme jeden druhého. V lete sme prišli o niekoľko hráčov, ale máme Chrisa Kreidera a náš cieľ ostáva rovnaký," prezradil ďalej Slafkovský.
Aj vďaka novému spoluhráčovi má každá formácia jedného statného hokejistu, ktorý vyhráva súboje, bojuje v rohoch a dokáže využiť svoje veľké telo, trafiť súpera a tým všetkým vytvoriť viac priestoru pre všetkých technických hráčov, ktorých tam majú, opísala draftová jednotka z roku 2022.
"Zatiaľ to vyzerá, že do novej sezóny pôjdem v útoku s Olim Kapanenom a Ivanom Demidovom. Dobré na tom je, že takto máme v zostave väčšiu rovnováhu. Môžeme svoje veľké zbrane rozmiestniť do viacerých útokov. Keď hrám s týmito dvoma, tak je to trochu iná úloha ako v prvej lajne s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Túžba vyhrávať a zlepšovať sa je stále rovnaká. Už v poslednom ročníku sme spolu odohrali takmer 40 duelov, takže to pre mňa nie je nič nové," ozrejmil ďalej.
"Obaja sú šikovní hráči, takže vrátiť sa k nim je ľahké. Hrajú múdro, vieme, kde na ľade jeden druhého nájdeme. Minulý rok sme spolu na ľade strávili dosť času a verím, že našu hru posunieme na ešte vyššiu úroveň. Hlavne v tesných zápasoch, aby sme v nich tímu viac pomohli," želá si štvornásobný Hokejista roka na Slovensku.
Slafkovský si myslí, že sa rapídne zlepší Rus Demidov - strelí viac gólov, bude viac tvoriť hru a bude mať vyššie sebavedomie, keďže má na to obrovskú paletu schopností. "Neviem, kam až môže vyletieť, ale je isté, že bude určite lepší ako minulý rok."
Montreal ako mesto si veľmi obľúbil. Po Košiciach to je jeho druhý domov. "Je tu pohodlný život - všetko máme blízko, máme tu dobré reštaurácie, ľudia, ktorí pracujú v klube, sú skvelí. Ak niečo potrebujeme, tak pre nás vždy urobia maximum. Bez debaty je to jedno z najlepších hokejových miest na svete," priblížil slovenský reprezentant.
"Teraz to už bude len o nás. Keď vyhrávate, tak je Montreal najlepšie mesto na svete. A keď prehrávate, tak vám to ľudia dajú pocítiť, aby ste si uvedomili, že máte byť lepší. Ale to je dobré. Majú vysoké štandardy a tie máme aj my v tíme. Chceme byť lepší a dostať sa až na vrchol. Chceme to vyhrať pre nich aj pre nás," dodal Slafkovský v blogu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský pred novou sezónou NHL myslí len na zisk Stanley Cupu: Chceme sa dostať až na vrchol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaháji svoju piatu sezónu v NHL za kanadský klub Montreal Canadiens. Pokúsi sa vylepšiť tú minulú, ktorá bola pre neho rekordná.
Dokázal sa presadiť 36-krát a svojim spoluhráčom presne prihral v 49 prípadoch. Dokopy tak v základnej časti aj play-off nazbieral 85 bodov.
Celkovo má v kanadskom-americkej NHL na svojom konte v 306 zápasoch 198 bodov za 80 gólov a 118 asistencií. V blogu opísal všetko podstatné ohľadom nového ročníka.
Zlepšili sa
"Nová sezóna je tu a myslím si, že do nej všetci ideme s rovnakým cieľom. Chceme urobiť ďalší krok - a keďže sme naposledy hrali finále Východnej konferencie, tak teraz je ďalším krokom dostať sa do finále Stanley Cupu. Na to sa sústredíme. Chceme byť ešte lepší ako v minulej sezóne," začal 22-ročný útočník pre slovenskú verziu webu nhl.com.
Už v kempe bolo vidieť, že sa hráči Montrealu cítili pohodlne, keďže počas leta tvrdo pracovali a všetci sa dokonca aj zlepšili.
"Veľmi rád vidím, že sa všetci chcú rozvíjať a že tlačíme jeden druhého. V lete sme prišli o niekoľko hráčov, ale máme Chrisa Kreidera a náš cieľ ostáva rovnaký," prezradil ďalej Slafkovský.
Nová formácia
Aj vďaka novému spoluhráčovi má každá formácia jedného statného hokejistu, ktorý vyhráva súboje, bojuje v rohoch a dokáže využiť svoje veľké telo, trafiť súpera a tým všetkým vytvoriť viac priestoru pre všetkých technických hráčov, ktorých tam majú, opísala draftová jednotka z roku 2022.
"Zatiaľ to vyzerá, že do novej sezóny pôjdem v útoku s Olim Kapanenom a Ivanom Demidovom. Dobré na tom je, že takto máme v zostave väčšiu rovnováhu. Môžeme svoje veľké zbrane rozmiestniť do viacerých útokov. Keď hrám s týmito dvoma, tak je to trochu iná úloha ako v prvej lajne s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Túžba vyhrávať a zlepšovať sa je stále rovnaká. Už v poslednom ročníku sme spolu odohrali takmer 40 duelov, takže to pre mňa nie je nič nové," ozrejmil ďalej.
"Obaja sú šikovní hráči, takže vrátiť sa k nim je ľahké. Hrajú múdro, vieme, kde na ľade jeden druhého nájdeme. Minulý rok sme spolu na ľade strávili dosť času a verím, že našu hru posunieme na ešte vyššiu úroveň. Hlavne v tesných zápasoch, aby sme v nich tímu viac pomohli," želá si štvornásobný Hokejista roka na Slovensku.
Vysoké očakávania fanúšikov
Slafkovský si myslí, že sa rapídne zlepší Rus Demidov - strelí viac gólov, bude viac tvoriť hru a bude mať vyššie sebavedomie, keďže má na to obrovskú paletu schopností. "Neviem, kam až môže vyletieť, ale je isté, že bude určite lepší ako minulý rok."
Montreal ako mesto si veľmi obľúbil. Po Košiciach to je jeho druhý domov. "Je tu pohodlný život - všetko máme blízko, máme tu dobré reštaurácie, ľudia, ktorí pracujú v klube, sú skvelí. Ak niečo potrebujeme, tak pre nás vždy urobia maximum. Bez debaty je to jedno z najlepších hokejových miest na svete," priblížil slovenský reprezentant.
"Teraz to už bude len o nás. Keď vyhrávate, tak je Montreal najlepšie mesto na svete. A keď prehrávate, tak vám to ľudia dajú pocítiť, aby ste si uvedomili, že máte byť lepší. Ale to je dobré. Majú vysoké štandardy a tie máme aj my v tíme. Chceme byť lepší a dostať sa až na vrchol. Chceme to vyhrať pre nich aj pre nás," dodal Slafkovský v blogu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský pred novou sezónou NHL myslí len na zisk Stanley Cupu: Chceme sa dostať až na vrchol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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