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28. septembra 2026
SZĽH a envirorezort v prvom kole spoločného projektu zmodernizujú sedem štadiónov za viac ako 24 miliónov eur
Tagy: Zimný štadión
Najvyššiu dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur získal Trebišov, najnižšiu (947-tisíc eur) zimný štadión vo Svidníku. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Ministerstvo životného ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Najvyššiu dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur získal Trebišov, najnižšiu (947-tisíc eur) zimný štadión vo Svidníku.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Ministerstvo životného prostredia SR v 1. kole projektu investícií do rekonštrukcie zimných štadiónov smerujú viac ako 24 miliónov eur na komplexnú obnovu siedmich arén. Prejdú ňou štadióny v Piešťanoch, Trebišove, bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Brezne a Zlatých Moravciach. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.
"Dnešná udalosť je pozitívnym príkladom, ako by mala vyzerať úspešná spolupráca SZĽH so štátnymi inštitúciami. Našli sme partnera, ktorý reálne doručuje investície na zveľaďovanie a zmodernizovanie zastarenej hokejovej infraštruktúry. Zároveň cítime obrovskú podporu zo strany miest a obcí, ktorí sú vlastníkmi športovej infraštruktúry. Je to obrovská pomoc pre športujúce deti a mládež v regiónoch Slovenska, ktorá zvýši dostupnosť a kvalita športového vyžitia a rovnako aj komfort a bezpečnosť návštevníkov,“ vysvetlil prezident zväzu Miroslav Šatan na tlačovej konferencii po boku podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Všetky podporené projekty prešli prísnym a transparentným hodnotením. Jedným z najdôležitejších kritérií pri vyhodnocovaní projektov bola úspora emisií. Najvyššiu dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur získal Trebišov, najnižšiu (947-tisíc eur) zimný štadión vo Svidníku. Najčastejšie pôjde o zateplenie zimného štadióna a jeho strechy, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla a rozvodov, rekonštrukciu chladiaceho systému, modernizáciu osvetlenia či inštaláciu inovatívnych technológií.
"Je mi cťou, že môžem s legendou slovenského hokeja ohlásiť zásadné investície do komplexnej modernizácie siedmich zimných štadiónov od západu na východ. Ak chceme dosahovať naďalej športové úspechy, potrebujeme investovať aj do modernej, kvalitnej infraštruktúry, ktorá prinesie významnú energetickú úsporu a samosprávam výrazne zníži náklady na ich prevádzku. Hokej je na Slovensku národný fenomén. Som hrdý na svoj tím ľudí, že sme dokázali z európskych peňazí nájsť zdroje a vymyslieť schému, ktorá tomuto športu výrazne pomôže a nasmeruje investície do modernizácie športovísk tohto druhu. Slovenský hokej si to zaslúži,“ poznamenal vicepremiér Taraba.
Ten spolu so Šatanom majú v spolupráci pri modernizácii športovísk pokračovať. V súčasnosti pripravuje envirorezort spolu s hokejovým zväzom druhé kolo výzvy s cieľom umožniť samosprávam zrekonštruovať čo najviac zimných štadiónov a zachrániť hokejovú infraštruktúru pre ďalšie generácie mladých hokejistov a hokejistiek.
Zdroj: SITA.sk - SZĽH a envirorezort v prvom kole spoločného projektu zmodernizujú sedem štadiónov za viac ako 24 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Ministerstvo životného prostredia SR v 1. kole projektu investícií do rekonštrukcie zimných štadiónov smerujú viac ako 24 miliónov eur na komplexnú obnovu siedmich arén. Prejdú ňou štadióny v Piešťanoch, Trebišove, bratislavskom Ružinove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Brezne a Zlatých Moravciach. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.
"Dnešná udalosť je pozitívnym príkladom, ako by mala vyzerať úspešná spolupráca SZĽH so štátnymi inštitúciami. Našli sme partnera, ktorý reálne doručuje investície na zveľaďovanie a zmodernizovanie zastarenej hokejovej infraštruktúry. Zároveň cítime obrovskú podporu zo strany miest a obcí, ktorí sú vlastníkmi športovej infraštruktúry. Je to obrovská pomoc pre športujúce deti a mládež v regiónoch Slovenska, ktorá zvýši dostupnosť a kvalita športového vyžitia a rovnako aj komfort a bezpečnosť návštevníkov,“ vysvetlil prezident zväzu Miroslav Šatan na tlačovej konferencii po boku podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Všetky podporené projekty prešli prísnym a transparentným hodnotením. Jedným z najdôležitejších kritérií pri vyhodnocovaní projektov bola úspora emisií. Najvyššiu dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur získal Trebišov, najnižšiu (947-tisíc eur) zimný štadión vo Svidníku. Najčastejšie pôjde o zateplenie zimného štadióna a jeho strechy, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla a rozvodov, rekonštrukciu chladiaceho systému, modernizáciu osvetlenia či inštaláciu inovatívnych technológií.
"Je mi cťou, že môžem s legendou slovenského hokeja ohlásiť zásadné investície do komplexnej modernizácie siedmich zimných štadiónov od západu na východ. Ak chceme dosahovať naďalej športové úspechy, potrebujeme investovať aj do modernej, kvalitnej infraštruktúry, ktorá prinesie významnú energetickú úsporu a samosprávam výrazne zníži náklady na ich prevádzku. Hokej je na Slovensku národný fenomén. Som hrdý na svoj tím ľudí, že sme dokázali z európskych peňazí nájsť zdroje a vymyslieť schému, ktorá tomuto športu výrazne pomôže a nasmeruje investície do modernizácie športovísk tohto druhu. Slovenský hokej si to zaslúži,“ poznamenal vicepremiér Taraba.
Ten spolu so Šatanom majú v spolupráci pri modernizácii športovísk pokračovať. V súčasnosti pripravuje envirorezort spolu s hokejovým zväzom druhé kolo výzvy s cieľom umožniť samosprávam zrekonštruovať čo najviac zimných štadiónov a zachrániť hokejovú infraštruktúru pre ďalšie generácie mladých hokejistov a hokejistiek.
Zdroj: SITA.sk - SZĽH a envirorezort v prvom kole spoločného projektu zmodernizujú sedem štadiónov za viac ako 24 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zimný štadión
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