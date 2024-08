Slafkovský sa stal druhýkrát Hokejistom roka a je opäť najlepším útočníkom, do Siene slávy uviedli Višňovského (foto)

Druhé víťazstvo

Najlepší obranca, brankár a tréner

Sieň slávy slovenského hokeja



Hokejista roka 2024



výsledky ankety



Hokejista roka: Juraj Slafkovský

Najlepšia hokejistka: Lucia Halušková

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Juraj Slafkovský

Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Juraj Slafkovský

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): Martin Fehérváry

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Samuel Hlavaj

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Antonín Stavjaňa

Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano



Členovia Siene slávy slovenského hokeja:

2002: Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský

2003: Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek

2004: František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela

2005: Jaroslav Walter, Igor Liba

2006: Rudolf Tajcnár

2007: Dušan Pašek

2008: Dušan Faško

2009: Dárius Rusnák

2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla

2012: Pavol Demitra

2014: Zdeno Cíger

2018: Miroslav Šatan

2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc

2021: Peter Bondra

2022: Žigmund Pálffy

2023: Marián Hossa

2024: Ľubomír Višňovský



27.8.2024 (SITA.sk) - Víťazom anketysa stal v pondelok Juraj Slafkovský . Okrem triumfu v hlavnej kategórii získal korčuliar Montrealu Canadiens z kanadskom-americkej NHL aj ocenenia pre najlepšieho útočníka i hráča do 20 rokov.Pre rodáka z Košíc je to už druhé víťazstvo v tejto ankete. Najlepším hokejistom roka sa premiérovo stal v roku 2022. Na druhom mieste v hlavnej kategórii skončil Martin Pospíšil , tretie miesto obsadil Libor Hudáček „Som rád, že môžem byť v takej spoločnosti, v akej som sa v našom hokeji, ktorý vždy spojí celé Slovensko, ocitol. Hociktorý z dvojice Maťo Pospíšil a Libor Hudáček mohli byť víťazi namiesto mňa, pretože mali skvelé sezóny. Ak by mi niekto povedal, že v druhej sezóne v profilige budem členom elitnej formácie, strelím 20 gólov a dosiahnem na 50 bodov, bol by som spokojný. Uvedomujem si, že začiatok nebol dobrý, ale všetko to je o sledovaní videí, učení a ono sa to potom zlomí,“ zhodnotil 20-ročný Slafkovský pre denník Šport.Najlepším obrancom sa tak ako vlani stal Martin Fehérváry Washingtonu Capitals . Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho brankára si prebral Samuel Hlavaj Minnesoty Wild . Po prvý raz v kariére triumfoval v ankete Tréner roka Antonín Stavjaňa , ktorý v sezóne 2023/2024 priviedol HK Nitra k titulu v slovenskej extralige.„Myslím si, že toto ocenenie je špecifické, pretože patrí nielen mne, ale ďalším jedenástim ľuďom v nitrianskom tíme, kam patrí aj šofér autobusu,” povedal pre denník Šport 61-ročný český kouč.V kategórii Hokejistka roka vystriedala Nelu Lopušanovú na tróne útočníčka Lucia Halušková, ktorá pôsobí v maďarskom HK Budapešť. Cena Juraja Okoličányho pre najlepšieho rozhodcu piatykrát za sebou putovala do rúk Petra Stana Súčasťou galavečera Hokejista roka bolo aj zaradenie Ľubomíra Višňovského do Siene slávy slovenského hokeja. Niekdajší vynikajúcu obranca sa stal 38. členom tejto prestížnej spoločnosti. Spomedzi kandidátov ho vybrala Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, ktorá je zložená z jej zakladateľov, členov i funkcionárov z prostredia SZĽH „Je to obrovská pocta. Veľmi si vážim, že sa môžem zaradiť medzi legendy slovenského hokeja. Je to tiež zadosťučinenie pre mojich rodičov, ktorí si to odmalička celé oddreli so mnou. Nielen ja, ale aj oni si to budú veľmi vážiť a budú pyšní," povedal Višňovský pre denník Šport.