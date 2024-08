Weiss očakáva proti FC Midtjylland vyrovnaný zápas. Musím hráčov pripraviť tak, aby neboli premotivovaní a zároveň sa tešili, priznáva tréner (video)

Ľudia nám fandia na ulici

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Chýbať bude Pauschek aj Zuberu

27.8.2024 (SITA.sk) - ŠK Slovan Bratislava je 90 minút a nadstavený čas od historického postupu do hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov. Slovanisti si z prvého súboja play-off v dánskom Herningu priniesli povzbudivú remízu 1:1 a ak doma strelia o gól viac ako hráči FC Midtjylland, postúpia medzi 36-člennú elitu LM. Odveta sa hrá v stredu 28. augusta od 21.00 h.„Odchádzame na sústredenie do Šamorína, kde si dáme taktický tréning a zajtra večer hráme zápas. Nie je to duel desať či dvadsaťročia. Beriem to ako šancu splniť to, že na Tehelné pole prídu tímy ako FC Barcelona alebo Real Madrid. Záleží na nás, či prídu najlepšie tímy z Ligy majstrov alebo fantastické z Európskej ligy. To isté chce aj FC Midtjylland," uviedol tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. na utorkovej tlačovej konferencii.Skúsený 59-ročný tréner priznal, že ním lomcujú pozitívne emócie, lebo v dobrom slova zmysle so svojím tímom pobláznili futbalové Slovensko.„Vieme, aký zápas nás čaká. Ľudia nám fandia na ulici. Nedá sa ísť ani na kávu. Oslovujú nás a chcú sa fotiť. Fandí nám celá Bratislava a azda aj celé Slovensko. Mám z toho radosť, ovplyvňuje to mňa i hráčov. Musím hráčov pripraviť tak, aby neboli premotivovaní a zároveň sa tešili na zápas. Taký Tigran Barseghjan má na takéto zápasy dobrú povahu. Pozitívne myslí, je to expert a výborný futbalista," cituje Weissa st. Športweb.Weiss potvrdil, že mimo zostavy budú zranení Lukáš Pauschek a Sharani Zuberu. Očakáva vyrovnaný zápas. „Možno rozhodne jedna chyba. Predpovedať to neviem. Môžem iba sľúbiť, že do toho dáme maximum a ľudia nás budú môcť vytlieskať po stretnutí bez ohľadu na výsledok," myslí si tréner Slovana.Pred 19 rokmi priviedol Vladimír Weiss st. do Ligy majstrov Artmediu Petržalka, teraz sa mu to môže prvýkrát podariť aj so Slovanom Bratislava. Zo slovenských klubov si zahrali skupinovú fázu LM aj FC Košice a MŠK Žilina.„Spomínam si na futbalistov, ktorí vtedy hrali. Stali sa z nich skvelí hráči, radi si o tom pokecáme a zaspomíname. Zo spomienok sa však žiť nedá, musíme sa pozerať dopredu. Ja vlastne doma ani nemám žiadne dresy či suveníry. Všetko som porozdával," dodal Weiss st.