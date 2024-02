Slafkovský si pripísal prvý trojbodový zápas v NHL, podľa Caufielda je všadeprítomnou hrozbou na ľade (video)

Pripísal si 11. gól sezóny

14.2.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prežíva najlepšie obdobie svojej krátkej zámorskej kariéry. K víťazstvu Montrealu nad Anaheimom 5:0 prispel 19-ročný Košičan gólom a dvoma asistenciami a pripísal si prvý trojbodový zápas v NHL.Draftová jednotka z roku 2022 predĺžila svoju bodovú sériu na šesť zápasov, počas ktorých nazbierala deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie.Slafkovský proti Anaheimu dvakrát (z toho raz v presilovke) parádne našiel kapitána Nicka Suzukiho , ktorý už nemal problém zakončiť. Suzuki mu neskôr jednu asistenciu odplatil a Slafkovský si pripísal 11. gól sezóny. V 48. min ním v presilovej hre ním zvýšil na 4:0.Celkovo odohral takmer 21 minút a okrem troch bodov mu do štatistík zapísali tri strely na bránku, dva bodyčeky a tiež plusový bod. Zároveň sa stal druhou hviezdou zápasu.Slafkovský má z 53 zápasov v tejto sezóne na konte už 27 bodov a je štvrtý v produktivite hráčov Canadiens za Suzukim (51), Colom Caufieldom (42) a Mikom Mathesonom (39).„Je povzbudzujúce, čo na ľade predvádza trio Caufield, Suzuki, Slafkovský. Cítim vzrušenie a nezakrývam to. Vo svojich výkonoch našli konzistentnosť a dobre sa na to pozerá," pochválil tréner Montrealu Martin St. Louis svoj elitný útok.„Slafkovský mi poslal také prihrávky, že sa s tým už nedalo veľa robiť, len zakončiť," pochválil Suzuki svojho slovenského spoluhráča na webe NHL.„Stáva sa z neho všadeprítomná hrozba na ľade. Vedie puk, chráni si ho, aj dobre korčuľuje. Radosť sa na to pozerať," pridal pochvalné slová Caufield.Pred očami svojho otca sa Slafkovský posunul aj do histórie montrealského hokeja. Jeho šesť zápasov s bodmi je vyrovnanie najdlhšej takejto série hráčom v tínedžerskom veku. Dosiaľ tento klubový rekord patril iba Dougovi Wickenheiserovi zo sezóny 1980/1981.Zároveň sa Slafkovský stal desiatym hokejistom mladším ako 20 rokov s trojbodovým zápasom v drese Montrealu a prvým po 11 rokoch. Aktuálne nadviazal na Američana Alexa Galchenyuka z 10. novembra 2013.