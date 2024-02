Liga majstrov: Manchester City vyhral v Kodani 3:1, Real v Lipsku 1:0 (video)

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v úvodnom osemfinále Ligy majstrov na ihrisku FC Kodaň 3:1. V domácom drese odohral celý duel slovenský obranca Denis Vavro. Real Madrid triumfoval na pôde RB Lipska tesne 1:0. Odvety sú na programe 6. marca.



Obhajcovia trofeje z Manchestru prišli do Kodane s fazónou desiatich triumfov v sérii vo všetkých súťažiach, pričom neprehrali od 6. decembra. Navyše prvýkrát v sezóne LM aj s hviezdnym stredopoliarom Kevinom de Bruyneom. Práve on bol hlavnou postavou úvodu, v 5. minúte hlavou minul, no o ďalších päť si nabehol po pravej strane do šestnástky a z uhla otvoril skóre. City prvú polhodinu tlačilo, no ďalšie góly nevyťažilo. Silvovu strelu z veľkého uhlu vyrazil brankár Grabara na brvno, Haalandove akrobatické zakončenie išlo nad a vlastné brvno trafil po obrannom zákroku aj Vavro. Kodaň sa dovtedy smerom dopredu trápila, i keď jej snaha nechýbala. Odmena za aktivitu prišla v 34. minúte po veľkej hrúbke Edersona, ktorý rozohral rovno na nohu Achouriho. Jeho zblokovaná strela sa odrazila k Mattssonovi a ten ju zakrútil do siete. Do polčasu však išli z náskokom hostia. De Bruyneho zrazená prihrávka prešla vo vápne k Silvovi a ten poslal loptu k vzdialenejšej žrdi. City prišlo v prvom polčase o Grealisha, ktorého vystriedal Doku. V druhom dejstve hostia kontrolovali hru, súpera takmer k ničomu nepustili a sami si vytvorili viacero dobrých príležitostí. Tretí gól mohol pridať v 69. minúte Doku, ale jeho tvrdú strelu vyrazil Grabara. Neujala sa ani hlavička Haalanda, no v nadstavenom čase pridal tretí gól Foden.





Realu chýbal v Lipsku hviezdny Bellingham, ktorý si cez víkend poranil členok. Domáci sa rekordného šampióna nezľakli a v úvode mali niekoľko dobrých šancí. Už v 2. minúte dokonca dostali loptu do siete, no gól Šeška neplatil pre ofsajd. Domáci kanonier neuspel ani v 10. minúte, keď zachránil Lunin. Menšie šance mal aj Real, no postupne tempo upadlo a do polčasu išli tímy za bezgólového stav. Ten prelomil ihneď po zmene strán po peknej individuálnej šanci na pravej strane Diaz, ktorý prešiel okolo troch brániacich hráčov a zakrútil loptu k vzdialenejšej žrdi. Vzápätí mal veľkú šancu Olmo a následne dorážku Šeško, no opäť stroskotali na Luninovi. Brankár Realu hral výborný zápas, v 63. minúte rýchlym vybehnutím znemožnil brejk Šeška a poradil si aj so strelou Olma. Madrid mohol rozhodnúť v 73. minúte, keď sa po Orbánovej chybe dostal do brejku, ale Vinicus trafil len do žrde. Tréner domácich reagoval na nepriaznivý stav troma zmenami a jeho tím v závere zvýšil tlak, z ktorého plynuli ďalšie šance Šeška i striedajúceho Haidaru, no opäť aj výborné zákroky Lunina. Real si tak odniesol z Lipska cenné víťazstvo.

prvé zápasy osemfinále LM - polčas:





RB Lipsko - Real Madrid 0:1 (0:0)



Gól: 48. Diaz. Rozhodoval: Peljto (BaH), ŽK: Simakan, Poulsen, Šeško - Carvajal, Vinicius.



Lipsko: Gulacsi - Simakan, Klostermann, Orbán, Raum - Olmo (75. Elmas), Henrichs (75. Haidara), Schlager (90.+1 Kampl), Simons - Openda (75. Poulsen), Šeško



Real: Lunin - Carvajal, Fernandez, Tchouameni, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga, Diaz (84. Lucas) - Rodrygo (84. Joselu), Junior







FC Kodaň - Manchester City 1:3 (1:2)



Góly: 34. Mattsson - 10. de Bruyne, 45.+1 Silva, 90.+2 Foden. Rozhodoval: Sanchez (Šp.), ŽK: Falk, Diks.



Kodaň: Grabara - Jelert, VAVRO, McKenna, Diks - Mattsson (81. Larsson), Falk, Goncalves (70. Höjlund) - Achouri (81. Sörensen), Claesson (55. Cornelius), Elyounoussi



City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Ake - Rodri - Silva (78. Nunes), de Bruyne, Grealish (21. Doku), Foden - Haaland