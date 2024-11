Slafkovský si v NHL pripísal druhú asistenciu, zápas však nedohral. Schytal úder lakťom do hlavy (video)

Pripísal si druhú asistenciu

3.11.2024 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský pre zranenie nedohral sobotňajší súboj zámorskej hokejovej NHL , v ktorom Montreal Canadiens prehral na ľade Pittsburghu Penguins 1:3. Približne tri minúty pred koncom tretej tretiny 20-ročný slovenský útočník v službách Habs dostal úder lakťom do hlavy od útočníka "tučniakov" Noela Acciariho , keď sa snažil dostať k puku pri mantineli.Slafkovský sa po tvrdej zrážke ťažko zviechal z ľadu a neskôr pri odchode do šatní od zlosti odhodil prilbu. Zatiaľ nie je známe nič bližšie o povahe jeho zranenia. Slovenský krídelník odohral len tretí zápas po návrate na ľad po zranení v hornej časti tela ešte v polovici októbra.Pri jedinom góle Montrealu si pripísal druhú asistenciu. Dovedna bodoval už ôsmykrát v sezóne, z deviatich zápasov má na konte jeden presný zásah a sedem gólových prihrávok. Slafkovský odohral v zápase proti Pittsburghu vyše 17 minút a okrem asistencie mal tri strely na bránku, dva bloky a dva bodyčeky.Zákrok na Slafkovského odštartoval ručnú výmenu názorov na ľade. Najprv obranca Montrealu Arber Xhekaj vyštartoval po Acciarim a situácia nakoniec vyústila v bitku obrancov - hosťujúceho Jaydena Strubla a domáceho Ryana Gravesa.Prvou hviezdou zápasu sa stal dvojgólový kapitán domácich Sidney Crosby . Jeho gól na 1:0 bol zároveň jeho 216. gól v kariére, ktorým dostal svoj tím do vedenia. V tejto štatistike predstihol Marcela Dionna (215) na ôsmom mieste historických tabuliek. Lídrom je Alexander Ovečkin s 284 takýmito presnými zásahmi."Ak sa vrátime k základným veciam, ako sú pozičné bránenie a jednoduchosti v rozohrávke, prídu aj šance, góly a s nimi víťazstvá. Základ je, aby sme sa zlepšovali ako skupina a potom sa budeme hokejom aj viac zabávať," uviedol Crosby na webe NHL.