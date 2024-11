Slovan Bratislava sa pred duelom proti Dinamu Záhreb naladil triumfom v Podbrezovej, otočku predviedol aj Spartak Trnava

Zaujímavý duel

Otočku predviedol aj Spartak Trnava

Hosťujúci kouč hodnotil prvý polčas pozitívne

3.11.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión sa na budúcotýždňový domáci duel Ligy majstrov proti chorvátskemu Dinamu Záhreb naladil v najvyššej domácej súťaži triumfom na pôde Podbrezoej 3:1.Zverenci trénera Vladimíra Weissa na Horehroní previedli obrat, keďže po prestávke prehrávali. Domáci sa síce radovali zo zásahu Alasanu Yirajanga, ale Nino Marcelli Tigran Barseghjan zaistili tri body pre Slovan Podľa domáceho kouča Štefana Markulíka mohli fanúšikovia sledovať zaujímavý duel. "Boli sme dobre takticky pripravení na súpera, ktorý si v prvom polčase nevytvoril nejaké výraznejšie príležitosti. Druhý polčas sme otvorili gólom, no škoda, že sme z dvoch veľkých šancí nezvýšili na 2:0. Slovan bol nebezpečný po príchode Toliča a svojou kvalitou napokon zápas otočil," zhodnotil domácu prehru podľa oficiálneho prvoligového webu.Kormidelníka hostí Weissa potešil zisk troch bodov. "Som rád za víťazstvo a prístup hráčov k tomuto zápasu. Máme v mužstve veľkú maródku, ale tí, ktorí nastúpili, podali hlavne v druhom polčase dobrý výkon. Vďaka nemu si odnášame tri body. Prejavila sa naša skúsenosť. Bol to útočný futbal z oboch strán, rozhodla naša efektivita," povedal.Otočku z 0:1 na 3:1 previedol aj Spartak Trnava , ktorý pred vlastnými priaznivcami zdolal MFK Zemplín Michalovce . Hostia viedli od 11. minúty gólom Alexandrosa Kyziridisa, po zmene strán dvakrát skóroval Kelvin Ofori a raz Philip Azango "Zlý začiatok, dobrý koniec. Zasa sa ukázala vnútorná sila a nezlomnosť tímu a aj kvalita, ktorou sme súpera dokázali zlomiť a otočiť výsledok. Po polčase sme zvýšili aktivitu, pridali emóciu, prestali sme strácať lopty, začali sme lepšie a rýchlejšie kombinovať, boli z toho tri góly," poznamenal tréner Michal Gašparík Kouč trnavského tímu tiež dodal: "Hrať trikrát za šesť dní je náročné, možno aj preto sme mali pomalší rozbeh, kým sa chalani do toho dostali. Ukázali však charakter, aj kvalitu, som rád za niektorých hráčov, ktorí si držia formu."Hosťujúci kouč Anton Šoltis hodnotil veľmi pozitívne prvý polčas. "Darilo sa nám kombinovať, dokázali sme držať súpera na dištanc, išli sme do vedenia. Škoda, že sme nezvládli ďalšie šance. Čakali sme, že po zmene strán Spartak pridá, pribudnú centre do šestnástky. Upozorňovali sme hráčov, aby si kontrolovali aj protihráčov, gól v 65. minúte ale domácich nabudil.""Druhý gól padol aj so šťastím, pri treťom sme už hrali vabank. Nepáčilo sa mi, že sme v druhom dejstve ľahko strácali lopty, dostávali sme sa pod tlak, súper to využil, mal individuálnu kvalitu. Tri body zostávajú v Trnave, ale za prvý polčas sa nemáme za čo hanbiť, takto sa chceme prezentovať."Futbalisti Žiliny sa v nedeľu popoludní predstavia v Ružomberku a majú šancu vrátiť sa na čelo tabuľky, keďže na Slovan strácajú len jeden bod a majú aj lepšie skóre.