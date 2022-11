Slafkovský si v NHL pripísal tretí gól, ale na výhru to nestačilo, prihrávka Tatara pomohla Devils k víťazstvu

Černák aj Fehérváry prehrali

Ovečkin prekonal Howa

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský zaznamenal v sobotňajšom dueli zámorskej hokejovej NHL proti Vegas Golden Knights svoj tretí presný zásah v aktuálnom ročníku 2022/2023.Osemnásťročný hráč Montrealu Canadiens sa presadil v 56. minúte, keď strelou bez prípravy poslal puk do siete a znížil na konečných 4:6 z pohľadu „Habs“.Slafkovský odohral 11:34 min, počas ktorých sa okrem gólu prezentoval i ďalšími dvomi strelami, jedným ziskom puku a taktiež jedným zablokovaním súperovho streleckého pokusu.Do kanadského bodovania sa v rámci sobotňajšieho programu zapísal i útočník New Jersey Devils Tomáš Tatar . Ten v 8. minúte duelu v Calgary prihral na gól Švédovi Fabianovi Zetterlundovi a hostia napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení.V akcii boli ešte dvaja ďalší Slováci - obrancovia Erik Černák Martin Fehérváry . Obaja boli pri prehrách svojich mužstiev 2:3, keď Černákov tím Tampa Bay podľahol Buffalu a Fehérváryho Washington doma nestačil na Arizonu.Momentom sobotňajšieho večera bol však presný zásah Rusa Alexandra Ovečkina , ktorý sa stal hráčom s najvyšším počtom gólov strelených v drese jedného mužstva.V drese Washingtonu Capitals ich nastrieľal už 797, čím prekonal ligový rekord legendárneho Gordieho Howa „Samozrejme, je to obrovský moment. Ostatných niekoľko zápasov to boli veľké míľníky. Bola to pre mňa výnimočná chvíľa a bolo pekné, že to mohli vidieť obe moje deti, manželka a všetci fanúšikovia v hale. Moji rodičia to sledovali v Moskve, takže je to výnimočný moment,“ skonštatoval po stretnutí Ovečkin, ktorého momentálne delí 14 gólov od toho, aby dostihol spomenutého Howa na 2. mieste historického poradia najlepších strelcov NHL. Na rekordéra Wayna Gretzkého aktuálne stráca 107 zásahov.