Líder rebríčka ATP Carlos Alcaraz vynechá pre zranenie brušného svalstva zvyšok sezóny, posledný duel musel skrečovať

Namiesto turnajov zotavovanie

V Turíne si zahrá Fritz

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Svetová tenisová jednotka, Španiel Carlos Alcaraz , vynechá zvyšok tohtoročnej sezóny. Dôvodom je zranenie brušného svalstva, ktoré si privodil počas turnaja ATP vo francúzskom Paríži.Devätnásťročný Alcaraz skrečoval piatkový štvrťfinálový duel na spomenutom podujatí proti Nórovi Holgerovi Runemu v tajbrejku druhého setu a po následných lekárskych vyšetreniach zverejnil šampión tohtoročného grandslamového turnaja US Open podrobnosti o svojom zranení.„Bohužiaľ, toto je výsledok môjho zranenia: natrhnutie vnútorného šikmého svalu v ľavej časti brušnej steny s odhadovanou dobou zotavenia šesť týždňov,“ napísal Alcaraz na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Španielsky tínedžer tak v závere tohto kalendárneho roka bude musieť vynechať tradičný Turnaj majstrov i finálový turnaj Davisovho pohára.„Je pre mňa ťažké a bolestivé vynechať tieto dve podujatia, ktoré sú pre mňa také dôležité, ale jediné, čo môžem urobiť, je byť pozitívny a sústrediť sa na svoje zotavenie,“ povedal Alcaraz.Turnaj majstrov sa uskutoční od 13. do 20. novembra v talianskom Turíne, Alcaraza na ňom nahradí Američan Taylor Fritz . Finálový turnaj Davisovho pohára sa bude konať od 23. do 27. novembra v španielskej Málage.Alcaraz zakončil pozoruhodnú sezónu s bilanciou 57:13 a piatimi titulmi. V septembri sa stal najmladšou svetovou jednotkou v počítačovom rebríčku ATP od jeho začiatku v roku 1973.