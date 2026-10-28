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28. októbra 2026
Slafkovský uspel na jedinom vhadzovaní, Dvorský ovládol takmer dve tretiny. Slovenský súboj vyhral Montreal
Tagy: NHL 2026/2027
Dvorský patril na vhadzovaniach k úspešným hráčom domáceho mužstva. Z jedenástich súbojov o puk vyhral sedem, čo predstavuje úspešnosť 63,6 percenta. Slovenskí hokejoví útočníci Juraj ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Dvorský patril na vhadzovaniach k úspešným hráčom domáceho mužstva. Z jedenástich súbojov o puk vyhral sedem, čo predstavuje úspešnosť 63,6 percenta.
Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský sa v utorňajšom vzájomnom súboji zámorskej NHL 2026/2027 nezapísali do kanadského bodovania, no obaja boli úspešní na vhadzovaniach. Z víťazstva sa tešil Slafkovský, ktorého Montreal Canadiens zdolal na ľade St. Louis Blues 2:0. Hlavnou postavou stretnutia bol brankár hostí Jacob Fowler, ktorý zneškodnil všetkých 46 striel súpera.
Dvorský patril na vhadzovaniach k úspešným hráčom domáceho mužstva. Z jedenástich súbojov o puk vyhral sedem, čo predstavuje úspešnosť 63,6 percenta. Slafkovský absolvoval iba jedno vhadzovanie, na ktorom uspel. V tejto štatistike tak dosiahol stopercentnú úspešnosť, hoci pri výrazne menšom počte pokusov než jeho krajan.
Slafkovský strávil na ľade 17 minút a 29 sekúnd, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku a zablokoval jednu strelu súpera. Dvorský odohral 11 minút a 13 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. V prvej tretine si odsedel dvojminútový trest za nedovolené bránenie. Obaja slovenskí útočníci ukončili stretnutie s neutrálnou bilanciou plus/mínus.
Domáci hokejisti mali napriek prehre výraznú streleckú prevahu. Montreal prestrieľali 46:20 a na vhadzovaniach uspeli v 35 z 59 prípadov. Ani to však nestačilo na prekonanie výborne chytajúceho Fowlera.
Skóre otvoril v 29. minúte Zachary Bolduc, ktorý sa presadil proti svojmu bývalému klubu. V úvode tretej tretiny zvýšil na konečných 2:0 Florian Xhekaj svojím premiérovým gólom v NHL. Na oboch presných zásahoch sa asistenciami podieľal obranca Mike Matheson.
Dvadsaťjedenročný Fowler dosiahol druhé čisté konto v sezóne a tretie v kariére NHL. Zároveň si pripísal šieste víťazstvo za sebou, pričom 46 zákrokov predstavovalo jeho nové osobné maximum v profilige.
Montreal tak vyhral tretí zápas v rade a bodoval v piatich po sebe idúcich stretnutiach. St. Louis naopak neskórovalo už v druhom zápase za sebou. Pre Canadiens to bol prvý duel po nedeľňajšom víťazstve nad Winnipegom Jets v zápase Heritage Classic pod holým nebom.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský uspel na jedinom vhadzovaní, Dvorský ovládol takmer dve tretiny. Slovenský súboj vyhral Montreal © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský sa v utorňajšom vzájomnom súboji zámorskej NHL 2026/2027 nezapísali do kanadského bodovania, no obaja boli úspešní na vhadzovaniach. Z víťazstva sa tešil Slafkovský, ktorého Montreal Canadiens zdolal na ľade St. Louis Blues 2:0. Hlavnou postavou stretnutia bol brankár hostí Jacob Fowler, ktorý zneškodnil všetkých 46 striel súpera.
Dvorský patril na vhadzovaniach k úspešným hráčom domáceho mužstva. Z jedenástich súbojov o puk vyhral sedem, čo predstavuje úspešnosť 63,6 percenta. Slafkovský absolvoval iba jedno vhadzovanie, na ktorom uspel. V tejto štatistike tak dosiahol stopercentnú úspešnosť, hoci pri výrazne menšom počte pokusov než jeho krajan.
Slafkovský strávil na ľade 17 minút a 29 sekúnd, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku a zablokoval jednu strelu súpera. Dvorský odohral 11 minút a 13 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. V prvej tretine si odsedel dvojminútový trest za nedovolené bránenie. Obaja slovenskí útočníci ukončili stretnutie s neutrálnou bilanciou plus/mínus.
Domáci hokejisti mali napriek prehre výraznú streleckú prevahu. Montreal prestrieľali 46:20 a na vhadzovaniach uspeli v 35 z 59 prípadov. Ani to však nestačilo na prekonanie výborne chytajúceho Fowlera.
Skóre otvoril v 29. minúte Zachary Bolduc, ktorý sa presadil proti svojmu bývalému klubu. V úvode tretej tretiny zvýšil na konečných 2:0 Florian Xhekaj svojím premiérovým gólom v NHL. Na oboch presných zásahoch sa asistenciami podieľal obranca Mike Matheson.
Dvadsaťjedenročný Fowler dosiahol druhé čisté konto v sezóne a tretie v kariére NHL. Zároveň si pripísal šieste víťazstvo za sebou, pričom 46 zákrokov predstavovalo jeho nové osobné maximum v profilige.
Montreal tak vyhral tretí zápas v rade a bodoval v piatich po sebe idúcich stretnutiach. St. Louis naopak neskórovalo už v druhom zápase za sebou. Pre Canadiens to bol prvý duel po nedeľňajšom víťazstve nad Winnipegom Jets v zápase Heritage Classic pod holým nebom.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský uspel na jedinom vhadzovaní, Dvorský ovládol takmer dve tretiny. Slovenský súboj vyhral Montreal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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