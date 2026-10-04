Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má František
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. októbra 2026

Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO


Tagy: bod Gól NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL

Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu. Americký útočník Thomas Novak strelil svoj druhý gól v zápase v ...



Zdieľať
hurricanes_canadiens_hockey_52843 676x462 4.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu.


Americký útočník Thomas Novak strelil svoj druhý gól v zápase v predĺžení a pomohol tak Pittsburghu Penguins zvíťaziť 6:5 nad Montrealom Canadiens, pričom tím predtým premrhal náskok štyroch gólov.

Hrdina večera, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu, rozhodol zápas strelou zápästím z pravého kruhu po prihrávke od Jevgenija Malkina počas prečíslenia dvoch proti jednému.

"Vždy, keď prídete o takýto náskok, je skvelé, že sa vám napokon podarí získať dva body. Je to veľmi dôležité," povedal Novak po stretnutí pre web nhl.com.

Boli tvrdohlaví


Malkin zaznamenal gól a dve asistencie, Erik Karlsson a Kris Letang si pripísali po dve presné prihrávky na gól spoluhráčom a brankár Arturs Šilovs predviedol 20 zákrokov v drese Penguins, ktorí vstúpili do sezóny výhrou 7:0 na ľade Philadelphie Flyers.

Nick Suzuki mal na konte gól a tri asistencie, Cole Caufield skóroval dvakrát, Ivan Demidov a Chris Kreider zaznamenali zhodne gól aj asistenciu a Lane Hutson pridal tri presné prihrávky za Canadiens, ktorí takisto vyhrali svoj úvodný zápas sezóny 3:2 proti Torontu Maple Leafs.

"Keď prestanete hrať hlavou, ťažko sa predchádza chybám. Preto treba hrať oveľa jednoduchšie. Boli sme v tom trochu tvrdohlaví, pretože vieme, čoho sme schopní, keď máme puk pod kontrolou," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.


Musia veci doladiť


Suzuki pripravil dva góly v priebehu 24 sekúnd počas hry bez brankára, čím v závere tretej tretiny vyrovnal stav stretnutia.

Najprv prihral spoza bránky Kreiderovi, ktorý z medzikružia skóroval strelou z prvej a znížil na 4:5 a následne prihrávkou cez bránkovisko našiel pri pravej žrdi Demidova, ktorý 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 5:5.

"Sme dostatočne šikovný tím na to, aby sme v takýchto situáciách skórovali a získali bod. Samozrejme, musíme ešte niektoré veci doladiť," uviedol kapitán Suzuki.

Hrali ako na rybníku


Caufield poslal Montreal do vedenia 1:0 už vo 4. minúte, no sériou piatich gólov "tučniaci" otočili vo svoj prospech. O sľubný náskok však prišli v záverečnej tretine.

"Občas sme hrali ako na zamrznutom rybníku a strácali sme puk. Každý káder takéto straty využije a tento obzvlášť. Takže sme si problémy spôsobili sami," uznal Kreider.

"Myslím si, že v každom zápase sa nájdu momenty, ku ktorým sa človek spätne vracia. Po tomto dueli je určite ešte čo zlepšovať," dodal kouč Penguins Dan Muse.

Presadil sa len jediný


Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu.

V noci boli v akcii aj Slováci v Calgary Flames - Martin Pospíšil, Samuel Honzek a Šimon Nemec. Obrancovia Tampy Bay a Washingtonu Erik Černák, respektíve Martin Fehérváry, si zmerali sily vo vzájomnom súboji, no individuálne štatistiky si nevylepšili, z triumfu 3:1 sa tešil prvý menovaný.

Ako jediný rodák spod Tatier bodoval v novej sezóne NHL iba 21-ročný útočník St. Louis Blues Dalibor Dvorský, ktorý znižoval na konečných 1:6 proti Coloradu Avalanche. V dvoch dueloch má na konte už druhý gól.




Zdroj: SITA.sk - Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bod Gól NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trnava sa pripravuje na rizikový futbalový zápas, polícia prijme zvýšené opatrenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 