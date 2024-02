Slafkovský zaznamenal prvý dvojgólový duel v NHL, potešil aj ľudí z ambasády (video)

Deväť gólov a 13 asistencií

7.2.2024 (SITA.sk) - Najprv v 52. minúte strelou švihom poslal „Habs“ do vedenia 4:1 a v 55. minúte v presilovke strelou z prvej upravil na konečných 5:2. Predvlaňajšia draftová jednotka spod Tatier zažila dvojgólový duel v NHL po prvý raz v kariére.„Dnes som posilnil svoje sebavedomie, určite budem pokračovať v častejšom zakončovaní. Mnohí mi hovoria, aby som častejšie strieľal a dnes to vošlo dnu,“ povedal podľa webu nhl.com Slafkovský, ktorý má v tejto sezóne na konte 9 gólov a 13 asistencií.Slovák sa vo washingtonskej Capital One Aréne objavil opäť pri Nickovi Suzukim Coleovi Caufieldovi v prvom útoku. Ten v zápase strelil štyri z piatich gólov. Nick Suzuki sa rovnako ako Slafkovský presadil dvakrát.„Nick pomáha každému, je to super chlapík a som rád, že ho mám pri sebe. Je výborný v tom, čo robí na ľade, a rovnako aj mimo neho. To, že je náš kapitán, dáva z absolútny zmysel,“ pochváli spoluhráča Slafkovský.Duel v hlavnom meste Spojených štátov amerických sledovali aj ľudia zo slovenskej ambasády.„Bolo to príjemné. Mali na sebe dresy a po zápase mi povedali, že sa im zápas páčil. Rozdal som im podpisy, odfotili sme sa. Bolo to fajn. Keď sem prídem nabudúce, tak ma možno vezmú na večeru. A ak nie, tak ma zoberie Martin Fehérváry ,“ dodal s úsmevom Juraj Slafkovský.V zápase bodoval aj spomenutý Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu asistoval pri góle Alexandra Ovečkina na 1:3.V noci na stredu sa bodov presadil aj Šimon Nemec . Zadák tímu New Jersey Devils si na konto pripísal jednu asistenciu. „Diabli“ aj vďaka nej zdolali Colorado Avalanche na svojom ľade 5:3.Víťazný zápas zažil aj Martin Pospíšil , ktorý sa po zranení objavil opäť v zostave Calgary Flames. Pri výhre „plameňov“ v Bostone (4:1) však odohral slovenský korčuliar iba štyri minúty. V závere prvej tretiny mu po nešetrnom zákroku na súpera arbitri udelili trest do konca zápasu.