NHL: Slafkovský strelil prvýkrát dva góly: Zdvihne mi to sebavedomie (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na stredu v NHL dvoma gólmi k víťazstvu Montrealu na ľade Washingtonu 5:2. V drese domácich zaznamenal asistenciu jeho krajan Martin Fehérváry. Bodoval aj Šimon Nemec, ktorý dosiahol tiež asistenciu a podieľal sa ňou na triumfe New Jersey nad Coloradom 5:3. Calgary uspelo v Bostone 4:1, ale pre Martina Pospíšila sa duel skončil už v závere prvej tretiny, keď dostal trest do konca zápasu. Hráči Edmontonu prehrali po šestnástich stretnutiach a nevyrovnali rekord Pittsburghu v najdlhšej víťaznej sérii v histórii profiligy.



Slafkovský sa vrátil do prvej formácie a jeho gólové momenty prišli v druhej polovici tretej tretiny. V 52. minúte ho Jake Evans našiel na ľavom kruhu a devätnásťročný útočník spoza brániaceho Fehérváryho prekonal Darcyho Kuempera strelou nad rameno. Prvý muž vlaňajšieho draftu sa presadil aj o necelé tri minúty neskôr počas presilovej hry. Mike Matheson mu prihral na pravú stranu, slovenský krídelník si našiel priestor a strelou z prvej opäť prestrelil brankára Capitals. Bol to pre neho prvý viacgólový zápas v NHL. "Konečne mi to tam popadlo. Som za to rád, určite mi to zdvihne sebavedomie. Budem sa naďalej pokúšať o čo najčastejšiu streľbu," povedal Slafkovský pre klubový web. "Každý mi hovorí, aby som čo najčastejšie strieľal. Snažím sa o to, ale niekedy vidím lepšie postaveného spoluhráča a prihrám mu, čo sa potom ukáže, že to nebola tá najlepšia možnosť." Bronzový medailista z Pekingu 2022, najužitočnejší hráč olympijského turnaja odohral celkom 17:15 minúty a pripísal si jeden plusový bod, hit, tri strely a dvojminútový trest. V tejto sezóne nastúpil na 50 duelov a získal 22 bodov (9+13). V drese Canadiens zaznamenal dva presné zásahy aj kapitán Nick Suzuki a pridal k tomu asistenciu. Raz sa presadil Michael Pezzetta.





Kríza Capitals pokračuje, keď prehrali piatykrát v rade. Washington mal už v 14. minúte manko 0:3. Domácim nepomohla ani výmena brankárov, Charlieho Lindgrena nahradil Kuemper. Capitals znížili v polovici duelu. Fehérváry našiel pred bránkou Dylana Stromea, ktorý prihral Alexandrovi Ovečkinovi a ten nezaváhal. "Nemali sme vstup do zápasu, aký sme si želali. Urobili sme chyby a za tie sme zaplatili," poznamenal Ovečkin. Za domácich sa presadil v tretej časti ešte Rasmus Sandin. Slovenský bek opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals s Johnom Carlsonom, strávil na ľade 19:35 minúty, zaznamenal jednu "mínusku" a päť striel.



Oilers prehrali na ľade obhajcu titulu Vegas Golden Knights 1:3. Edmonton pritom začal lepšie a od 5. minúty viedol. V oslabení sa dostali do prečíslenia Leon Draisaitl s Connorom McDavidom a kapitán hostí prekonal Adina Hilla. Vegas však v prvej tretine vyrovnal vďaka Nicolasovi Royovi. Rozhodujúci okamih prišiel v úvode tretej časti, Chandler Stephenson sa dostal k puku na pravom kruhu a prestrelil Stuarta Skinnera. V závere ešte William Karlsson upravil výsledok strelou do prázdnej bránky. Edmonton tak nevyrovnal rekord Pittsburghu v najdlhšej víťaznej sérii. Penguins v sezóne 1992/1993 vyhrali sedemásť zápasov v rade. Oilers napodobnili zápis Columbusu. Blue Jackets boli v ročníku 2016/2017 tiež blízko, ale séria sa rovnako zastavila na čísle 16.



Devils v zostave s Nemcom zvládli osemgólovú prestrelku s Coloradom. Devätnásťročný obranca vystrelil v 3. minúte od modrej čiary a puk tečoval pred bránkou Chris Tierney. Domáci viedli po druhej časti 3:1, keď skórovali aj Jesper Bratt a Dawson Mercer. Hráči Avalanche však vyrovnali v tretej tretine v priebehu 29 sekúnd vďaka Caleovi Makarovi a Samuelovi Girardovi. New Jersey však rozhodlo v 58. minúte po zakončení Johna Marina. V závere ešte upravil výsledok strelou do prázdnej bránky Erik Haula. Nemec odohral 17:17 minúty, mal jednu plusku a rozhodcovia ho raz poslali na trestnú lavicu. Ofenzívny ťahúň Colorada Nathan MacKinnon tentoraz nebodoval a skončila sa tak jeho 14-zápasová gólová séria. "V ofenzíve sme neodviedli dostatočnú prácu, nedokázali sme vyprodukovať góly, ktoré sme potrebovali. A ani z defenzívnej stránky to nebol vydarený zápas, mali sme to vzadu viac zavrieť," povedal pre oficiálny web súťaže tréner hostí Jared Bednar.



Calgary triumfovalo na ľade Bruins 4:1. Už po štyroch minútach sa presadil Andrej Kuzmenko, ktorý debutoval v drese Flames. "Mám z toho dobrý pocit, lebo sme vyhrali. Odohrali sme normálny zápas, nie perfektný, keďže sme zahodili množstvo šancí. Potrebovali sme ešte viac gólov od našej formácie, ale sme radi za víťazstvo," vyznal sa Kuzmenko. "Plamene" ho získali výmenou za Eliasa Lindholma, Švéd zamieril do Vancouveru. Za hostí sa presadili aj Connor Zary, Jonathan Huberdeau a Noah Hanifin. Za Boston dal gól len Pavel Zacha. Do zostavy Calgary sa po štvorzápasovej absencii spôsobenej zranením hornej časti vrátil Pospíšil. Slovenský útočnik však stihol stráviť na ľade len 4:32 minúty, pripísať si dva hity a plusový bod. Pospíšil v závere prvej časti fauloval Brada Marchanda, keď ho krosčekoval a zasiahol ho do oblasti hlavy a krku. Dostal trest do konca duelu.

NHL - výsledky:



Boston - Calgary 1:4, Buffalo - Dallas 1:2, Carolina - Vancouver 2:3, Florida - Philadelphia 1:2, Pittsburgh - Winnipeg 3:0, Washington - Montreal 2:5 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1, SLAFKOVSKÝ za hostí 2+0/, New Jersey - Colorado 5:3 /NEMEC za domácich 0+1/, Vegas - Edmonton 3:1