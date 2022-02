Slafkovský získal cenu pre najužitočnejšieho hráča, s Rybárom sú aj v All-Star tíme olympijského turnaja

aktualizované 20. februára 8:54



20.2.2022 (Webnoviny.sk) -Bronzový úspech slovenských hokejistov na zimnej olympiáde v Pekingu sa odrazil aj vo výpočte individuálnych ocenení. Najlepší strelec turnaja Juraj Slafkovský sa stal najužitočnejším hráčom pekinského turnaja, vyslúžil si teda ocenenie MVP.Do najlepšieho tímu All-Star sa dostali brankár Patrik Rybár a práve útočník Slafkovský. Okrem Slovenska tam malo dvojnásobné zastúpenie už len zlaté Fínsko zásluhou obrancu Mikka Lehtonena a útočníka Sakariho Manninena. Zostávajúcimi dvoma členmi hviezdneho tímu sú ruský obranca Jegor Jakovlev a švédsky útočník Lucas Wallmark."Sedemgólový slovenský zázrak Juraj Slafkovský je právom najlepším hráčom ZOH 2022. Sedemnásťročný mladík pridal k bronzovej medaile aj titul pre najlepšieho strelca a v hlasovaní akreditovaných médií sa mu ušiel aj individuálny honor ako MVP turnaja," napísal oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF)."Okrem Slafkovského sa do All-Star tímu dostal aj brankár Patrik Rybár, ktorý spočiatku ani nebol brankárskou jednotkou Slovákov. V šiestich zápasoch však dosiahol priemery 0,86 inkasovaného gólu a úspešnosť zásahov 96,6 percenta. To najlepšie si nechal na koniec, keď v súboji o bronz vychytal všetkých Švédov," doplnil rovnaký zdroj.Slafkovský nemal ani jednu gólovú asistenciu, ale sedem gólov mu stačilo aj na prvé miesto v kanadskom bodovaní na olympijskom turnaji. Rovnako sedem bodov nazbierali aj Kanaďan Adam Tambellini (3+4) a Fíni Sakari Manninen (4+3) a Teemu Hartikainen (2+5). Druhým najlepším strelcom a stal Švéd Lucas Wallmark s piatimi gólmi."O Slafkovskom sme tušili, že keď raz skóruje, pridá aj ďalšie góly. Pred mnohými rokmi som bol v jeho topánkach ako najmladší člen tímu na zimných olympijských hrách a viem sa vžiť do toho, čo prežíva. Verím, že ho čaká sľubná kariéra v NHL," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan na adresu Slafkovského pre RTVS.