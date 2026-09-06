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06. septembra 2026
Zverev konečne zažil hladký postup. Keysová vypadla, aj keď v rozhodujúcom sete viedla 5:0 na gemy – VIDEO
Američania sa museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová. Čínska tenistka Čchin-wen Čeng ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Američania sa museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová.
Čínska tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala posledných sedem gemov, čím ohromila nielen súperku Madison Keysovú, ale aj domácich divákov, ktorí neverili tomu, čo videli. Šampiónka z OH 2024 v Paríži postúpila do osemfinále US Open.
Štvrtá nasadená Coco Gauffová sa prebojovala ďalej a jej 18-ročná krajanka Iva Jovicová zdolala filipínsku senzáciu Alexandru Ealovú v troch setoch.
Američania sa však museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová.
Čchin-wen Čeng zachránila mečbal pri svojom víťazstve 2:1 na sety nad šampiónkou Australian Open z roku 2025 a finalistkou US Open z roku 2017.
Po tom, čo sa prebojovala cez tajbrejk druhého setu, sa zdalo, že zlatá medailistka z Paríža v poslednom dejstve stratila silu.
Bývalá svetová štvorka musela prejsť cez kvalifikáciu po zdĺhavom zotavovaní sa z operácie lakťa, čo viedlo k prudkému poklesu v rebríčku.
Keysová sa v treťom sete rýchlo dostala do vedenia 5:0, ale Číňanka v sebe našla neuveriteľnú silu na otočku. Za stavu 1:5 v jej neprospech zachránila mečbal. Američanka postupom času vyzerala stále viac frustrovaná a prejavilo sa to aj úderom raketou do hlavy.
"Povedala som si, aby som udržala každý bod a nikdy sa nevzdávala. A nejako, krôčik po krôčiku, sa to jednoducho stalo," povedala Čchin-wen Čeng, ktorej patrí aktuálne 121. miesto v renkingu WTA a v ďalšom kole sa stretne so šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou Igou Swiatekovou.
Belgičan Alexander Blockx šokoval finalistu z tohtoročného Roland Garros Flavia Cobolliho a zdolal ho 3:1 na sety. V osemfinále ho čaká Francisco Cerundolo, ktorý prešiel v päťsetovom súboji cez domáceho Fritza.
Argentínčan musel otáčať nepriaznivý stav 0:2 na sety, no spamätal sa a radoval sa z postupu. V poslednom dejstve prehrával 3:4 a 0:40 na vlastnom podaní, no gem dokázal udržať vo svoj prospech.
Bývalá šampiónka Gauffová sa z pomalého štartu vymanila a zdolala Španielku Cristinu Bucsovú bez straty setu. Spoliehala sa na svoje obranné schopnosti.
"Je to zložitá hráčka, takže je nájsť rytmus. Som spokojná s tým, ako som bojovala, aj keď som nehrala najlepšie. Prehrať môže každý. Idem do toho s týmto zmýšľaním a vďaka tomu som stále v strehu, čo ma núti hrať ešte lepšie," podelila sa svetová štvorka.
Gauffová sa ďalej postaví proti Jovicovej, štrnástej nasadenej, ktorá vyhrala súboj vychádzajúcich hviezd so sedemnástou nasadenou Ealou 2:1 na sety.
Ich trojhodinový súboj znamenal, že prvý nasadený Alexander Zverev sa na kurt postavil Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi až takmer o 23:00 h tamojšieho času.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch duelov šampióna Roland Garros, ktoré sa dohrali v skorých ranných hodinách, si Nemec poradil s Čiľanom relatívne rýchlo bez straty setu.
Aj napriek tomu ďakoval fanúšikom až po 01:00 h ráno. Zverev sa o postup do štvrťfinále pobije s Talianom Lucianom Darderim.
Zdroj: SITA.sk - Zverev konečne zažil hladký postup. Keysová vypadla, aj keď v rozhodujúcom sete viedla 5:0 na gemy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala posledných sedem gemov, čím ohromila nielen súperku Madison Keysovú, ale aj domácich divákov, ktorí neverili tomu, čo videli. Šampiónka z OH 2024 v Paríži postúpila do osemfinále US Open.
Štvrtá nasadená Coco Gauffová sa prebojovala ďalej a jej 18-ročná krajanka Iva Jovicová zdolala filipínsku senzáciu Alexandru Ealovú v troch setoch.
Američania sa však museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová.
Pokles v rebríčku
Čchin-wen Čeng zachránila mečbal pri svojom víťazstve 2:1 na sety nad šampiónkou Australian Open z roku 2025 a finalistkou US Open z roku 2017.
Po tom, čo sa prebojovala cez tajbrejk druhého setu, sa zdalo, že zlatá medailistka z Paríža v poslednom dejstve stratila silu.
Bývalá svetová štvorka musela prejsť cez kvalifikáciu po zdĺhavom zotavovaní sa z operácie lakťa, čo viedlo k prudkému poklesu v rebríčku.
Keysová sa v treťom sete rýchlo dostala do vedenia 5:0, ale Číňanka v sebe našla neuveriteľnú silu na otočku. Za stavu 1:5 v jej neprospech zachránila mečbal. Američanka postupom času vyzerala stále viac frustrovaná a prejavilo sa to aj úderom raketou do hlavy.
"Povedala som si, aby som udržala každý bod a nikdy sa nevzdávala. A nejako, krôčik po krôčiku, sa to jednoducho stalo," povedala Čchin-wen Čeng, ktorej patrí aktuálne 121. miesto v renkingu WTA a v ďalšom kole sa stretne so šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou Igou Swiatekovou.
Belgičan Alexander Blockx šokoval finalistu z tohtoročného Roland Garros Flavia Cobolliho a zdolal ho 3:1 na sety. V osemfinále ho čaká Francisco Cerundolo, ktorý prešiel v päťsetovom súboji cez domáceho Fritza.
Argentínčan musel otáčať nepriaznivý stav 0:2 na sety, no spamätal sa a radoval sa z postupu. V poslednom dejstve prehrával 3:4 a 0:40 na vlastnom podaní, no gem dokázal udržať vo svoj prospech.
Zaujímavé zmýšľanie
Bývalá šampiónka Gauffová sa z pomalého štartu vymanila a zdolala Španielku Cristinu Bucsovú bez straty setu. Spoliehala sa na svoje obranné schopnosti.
"Je to zložitá hráčka, takže je nájsť rytmus. Som spokojná s tým, ako som bojovala, aj keď som nehrala najlepšie. Prehrať môže každý. Idem do toho s týmto zmýšľaním a vďaka tomu som stále v strehu, čo ma núti hrať ešte lepšie," podelila sa svetová štvorka.
Gauffová sa ďalej postaví proti Jovicovej, štrnástej nasadenej, ktorá vyhrala súboj vychádzajúcich hviezd so sedemnástou nasadenou Ealou 2:1 na sety.
Kratší duel
Ich trojhodinový súboj znamenal, že prvý nasadený Alexander Zverev sa na kurt postavil Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi až takmer o 23:00 h tamojšieho času.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch duelov šampióna Roland Garros, ktoré sa dohrali v skorých ranných hodinách, si Nemec poradil s Čiľanom relatívne rýchlo bez straty setu.
Aj napriek tomu ďakoval fanúšikom až po 01:00 h ráno. Zverev sa o postup do štvrťfinále pobije s Talianom Lucianom Darderim.
Zdroj: SITA.sk - Zverev konečne zažil hladký postup. Keysová vypadla, aj keď v rozhodujúcom sete viedla 5:0 na gemy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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