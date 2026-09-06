Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 6.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

06. septembra 2026

Zverev konečne zažil hladký postup. Keysová vypadla, aj keď v rozhodujúcom sete viedla 5:0 na gemy – VIDEO


Tagy: forma grandslamový turnaj Postup US Open

Američania sa museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová. Čínska tenistka Čchin-wen Čeng ...



Zdieľať
us_open_tennis_29644 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Američania sa museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová.


Čínska tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala posledných sedem gemov, čím ohromila nielen súperku Madison Keysovú, ale aj domácich divákov, ktorí neverili tomu, čo videli. Šampiónka z OH 2024 v Paríži postúpila do osemfinále US Open.

Štvrtá nasadená Coco Gauffová sa prebojovala ďalej a jej 18-ročná krajanka Iva Jovicová zdolala filipínsku senzáciu Alexandru Ealovú v troch setoch.

Američania sa však museli rozlúčiť s trojicou tenistov, respektíve tenistiek - po Keysovej vypadli deviaty nasadený Taylor Fritz a finalistka z roku 2025 Amanda Anisimovová.

Pokles v rebríčku


Čchin-wen Čeng zachránila mečbal pri svojom víťazstve 2:1 na sety nad šampiónkou Australian Open z roku 2025 a finalistkou US Open z roku 2017.

Po tom, čo sa prebojovala cez tajbrejk druhého setu, sa zdalo, že zlatá medailistka z Paríža v poslednom dejstve stratila silu.

Bývalá svetová štvorka musela prejsť cez kvalifikáciu po zdĺhavom zotavovaní sa z operácie lakťa, čo viedlo k prudkému poklesu v rebríčku.

Keysová sa v treťom sete rýchlo dostala do vedenia 5:0, ale Číňanka v sebe našla neuveriteľnú silu na otočku. Za stavu 1:5 v jej neprospech zachránila mečbal. Američanka postupom času vyzerala stále viac frustrovaná a prejavilo sa to aj úderom raketou do hlavy.

"Povedala som si, aby som udržala každý bod a nikdy sa nevzdávala. A nejako, krôčik po krôčiku, sa to jednoducho stalo," povedala Čchin-wen Čeng, ktorej patrí aktuálne 121. miesto v renkingu WTA a v ďalšom kole sa stretne so šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou Igou Swiatekovou.



Belgičan Alexander Blockx šokoval finalistu z tohtoročného Roland Garros Flavia Cobolliho a zdolal ho 3:1 na sety. V osemfinále ho čaká Francisco Cerundolo, ktorý prešiel v päťsetovom súboji cez domáceho Fritza.

Argentínčan musel otáčať nepriaznivý stav 0:2 na sety, no spamätal sa a radoval sa z postupu. V poslednom dejstve prehrával 3:4 a 0:40 na vlastnom podaní, no gem dokázal udržať vo svoj prospech.

Zaujímavé zmýšľanie


Bývalá šampiónka Gauffová sa z pomalého štartu vymanila a zdolala Španielku Cristinu Bucsovú bez straty setu. Spoliehala sa na svoje obranné schopnosti.

"Je to zložitá hráčka, takže je nájsť rytmus. Som spokojná s tým, ako som bojovala, aj keď som nehrala najlepšie. Prehrať môže každý. Idem do toho s týmto zmýšľaním a vďaka tomu som stále v strehu, čo ma núti hrať ešte lepšie," podelila sa svetová štvorka.

Gauffová sa ďalej postaví proti Jovicovej, štrnástej nasadenej, ktorá vyhrala súboj vychádzajúcich hviezd so sedemnástou nasadenou Ealou 2:1 na sety.


Kratší duel


Ich trojhodinový súboj znamenal, že prvý nasadený Alexander Zverev sa na kurt postavil Čiľanovi Alejandrovi Tabilovi až takmer o 23:00 h tamojšieho času.

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch duelov šampióna Roland Garros, ktoré sa dohrali v skorých ranných hodinách, si Nemec poradil s Čiľanom relatívne rýchlo bez straty setu.

Aj napriek tomu ďakoval fanúšikom až po 01:00 h ráno. Zverev sa o postup do štvrťfinále pobije s Talianom Lucianom Darderim.


Zdroj: SITA.sk - Zverev konečne zažil hladký postup. Keysová vypadla, aj keď v rozhodujúcom sete viedla 5:0 na gemy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: forma grandslamový turnaj Postup US Open
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šláger dopadol lepšie pre Dunajskú Stredu, Slovan prehral druhý raz v rade. Generálka na PSG mu nevyšla – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Zrážka hlavami a lakeť do tváre. Mladý Dán skolaboval po tvrdom faule, skončil v nemocnici – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 