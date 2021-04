Šláger Fortuna ligy medzi Žilinou a Dunajskou Stredou priniesol v prvom polčase nevídané gólové hody

Staňo taký polčas ešte nezažil

Zápas sa páčil aj Storckovi

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Impozantné ofenzívne predstavenie ponúkol nedeľňajší šláger 3. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 medzi MŠK Žilina Obe mužstvá nastúpili útočne naladené, hra sa prelievala z jednej strany na druhú a výsledkom nadpriemerného fortunaligového zápasu bol už do prestávky divoký výsledok 3:3.Po zmene strán mužstvá hrali organizovanejšie a ďalšie góly už nepadli. Domáci kouč Pavol Staňo priznal, že takýto prvý polčas ešte nezažil."Šesť gólov za polčas je vizitka ofenzívy, ale aj defenzívy. Treba to však brať športovo. Dopredu sme boli nebezpeční, naopak dozadu sme neboli takí precízni," zhodnotil po stretnutí podľa oficiálnej stránky "šošonov".Výsledok stretnutia je však podľa žilinského kormidelníka spravodlivý. "Dunajská Streda má kvalitné mužstvo a dnes asi nebolo nikomu súdené vyhrať. Zvíťazil futbal. Už v stredu nás čaká Slovnaft Cup, treba sa rýchlo skoncentrovať na pohárový duel," dodal 43-ročný rodák z Čierneho na Kysuciach, ktorý už myslí na spomenutý osemfinálový duel Slovnaft Cupu s druholigovou Podbrezovou. Dunajskostredčania v rovnaký deň nastúpia v pohári proti Ružomberku.Podľa dvojgólového krídelníka Žilinčanov Dávida Ďuriša bol duel pod Dubňom stretnutím dvoch polčasov - v prvom padali góly, v druhom boli iba šance."Mrzí nás, že sme tie naše nevyužili a zápas sme nedotiahli do víťazného konca. Myslím si, že v druhom polčase si oba tímy povedali, že už nemôžu inkasovať toľko gólov a všetci sa snažili aj dobre brániť," poznamenal 22-ročný Žilinčan, ktorý má v tejto fortunaligovej sezóne na konte 7 presných zásahov a spomedzi slovenských futbalistov dali viac iba Michal Faško z Nitry (8) a Filip Balaj zo Zlatých Moraviec (13).Aj trénerovi DAC Berndovi Storckovi sa zápas páčil. Hostia zo Žitného ostrova podali podľa neho dobrý výkon, i keď do prestávky vraj mohli byť organizovanejší."Je veľká škoda, že sa hralo bez fanúšikov, že tu nemohli byť. Pre každého to bol veľmi zaujímavý zápas. Bod je dobrý pre oboch," podotkol 58-ročný Nemec, na ME 2016 lodivod maďarskej reprezentácie.Jeho mužstvo je naďalej na 2. mieste tabuľky so 48 bodmi, tretia Žilina má o šesť bodov menej.