Slalom aj obrovský slalom žien v Lienzi prešiel kontrolou, Vlhovú však fanúšikovia naživo neuvidia

Preteky opäť bez fanúšikov

Zrušili aj žrebovanie čísel

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tradičné predsilvestrovské preteky v rámci Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Lienzi sa v tomto roku s určitosťou uskutočnia.V piatok to potvrdili organizátori po snehovej kontrole Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), ktorá sa skončila s pozitívnym výsledkom. Informoval o tom web orf.at.V Lienzi sa v utorok 28. decembra uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr slalom aj so slovenskou líderkou slalomového poradia SP Petrou Vlhovou, ale bez prítomnosti fanúšikov.Táto smutná realita je už dlhší čas známa vzhľadom na súčasné tvrdé vládne opatrenia v Rakúsku v boji s pandémiou koronavírusu.Z rovnakého dôvodu zrušili aj tradičné slávnostné žrebovanie čísel, ktoré sa zvyčajne koná v predvečer pretekov aj za účasti fanúšikov. Rovnako oceňovanie najlepších pretekárok sa bude konať iba v cieľovom priestore po pretekoch.Informácia o neúčasti divákov je nepríjemná aj pre slovenských fanúšikov Petry Vlhovej, ktorí tak nebudú môcť vycestovať do tirolského zimného strediska vzdialeného približne 500 km od slovenských hraníc.