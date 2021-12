Extraligové kluby sú na kolenách. Hrozia, že prerušia alebo predčasne ukončia aktuálnu sezónu

Najvyššia súťaž je v ohrození

Hokejové kluby sú na kolenách

Prístup na tribúny aspoň v režime OP

Apely a žiadosti klubov ostávajú nevypočuté

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kluby slovenskej hokejovej extraligy prostredníctvom piatkového tlačového vyhlásenia pohrozili, že môžu pristúpiť k prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu aktuálnej sezóny.Na nedeľu 26. decembra 2021 tiež avizujú protest, ak do 23. decembra nedostanú odpoveď od predstaviteľov vlády SR na ich výzvu."Za súčasného stavu je ďalšie pokračovanie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže ohrozené. Je veľmi pravdepodobné, že v prípade pokračovania súčasného stavu obmedzení bez kompenzácií budeme nútení už čoskoro najvyššiu súťaž prerušiť či predčasne ukončiť, čo bude mať nepriaznivé dôsledky aj na reprezentáciu Slovenskej republiky či už na zimných olympijských hrách v Pekingu alebo na majstrovstvách sveta vrátane mládežníckych," uvádza sa v správe, ktorú agentúre SITA zaslala marketingová agentúra Grape PR."Profesionálny klubový hokej je po dvoch rokoch obmedzení na kolenách. S nástupom jednotlivých vĺn koronavírusu sa športoviská zatvárajú ako prvé a otvárajú pre fanúšikov ako úplne posledné. A kompenzácie za výpadky príjmov boli doteraz len za minulú sezónu. Vstupné je popri vkladoch od partnerov najvýznamnejším zdrojom príjmov pre profesionálne športové kluby," informujú extraligové hokejové kluby, ktoré od vlády SR žiadajú povolenie návratu fanúšikov na tribúny v režime OP."Ak chce vláda z pandemických dôvodov nechať zimné štadióny zatvorené, potom by mala aj profesionálne športové kluby adekvátne odškodniť. Očakávame od nej, že do 31. januára 2022 navrhne a prijme súbor opatrení, ktoré budú kompenzovať neprítomnosť, respektíve obmedzenie počtu fanúšikov v hľadiskách v prvej polovici súťažného ročníka. Vyzývame kompetentných členov vlády, aby navrhli systémovú schému podpory pre profesionálny šport na ďalšie obdobia. Kompenzácie pre podobné prípady, aký je dnes u nás, sú bežné vo vyspelej Európe a autority ich majú pripravené vopred. Schéma pomoci mala na Slovensku už dávno existovať," myslia si zástupcovia extraligistov.Kluby najvyššej domácej hokejovej súťaže poukázali na skutočnosť, že už viackrát podporili vakcinačnú kampaň a snažia sa k očkovaniu motivovať aj svojich fanúšikov."Tí by však mali dostať šancu vrátiť sa na tribúny aspoň v režime OP. Do nákupných centier sa v neobmedzenom množstve dostanú, na hokej však ísť nemôžu. Lyžovať a združovať sa v radoch na lanovky či vleky v režime OP môžu, štadióny sú pre nich naďalej zatvorené. Tribúny sú dnes asi posledné miesta, ktoré musia byť zatvorené," uviedli extraligové kluby v správe.Účastníci hokejovej extraligy majú pocit, že ich apely a žiadosti o prehodnotenie opatrení či systémové kompenzácie zostávajú dlhodobo nevypočuté."Oprávnene máme pocit, že verejný záujem o šport prejavia politické špičky našej krajiny len vtedy, ak ide o úspech športovca alebo tímu. V prípade problémov, aké máme teraz, je šport na okraji ich záujmu napriek tomu, že medzi nimi je veľa bývalých športovcov, ktorí boli zvolení do funkcií aj vďaka ich športovej minulosti," informovali kluby a ešte doplnili: "Dnes už nemôžeme vylúčiť ani protestné akcie samotných hráčov a predovšetkým fanúšikov."