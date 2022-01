Slalom mužov v Záhrebe vôbec nemal začať, sťažuje sa pretekový riaditeľ FIS

Jeden z pretekových riaditeľov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Rakúšan Markus Waldner si myslí, že štvrtkový slalom mužov Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe sa ani nemal začať.

Waldner rozhodovací proces pred pretekmi označil ako "neakceptovateľný". Preteky v Záhrebe museli zrušiť po devätnástich jazdcoch, pričom sa jazdilo na trati plnej nerovností a blata, keďže v chorvátskej metropole dlhší čas panovalo teplé počasie.

Následkom nekvalitnej trate bolo zranenie Francúza Victora Muffata-Jeandeta, ktorý utrpel zlomeninu ihlice v pravom lýtku a po operácii príde o štart na ZOH čínskom Pekingu.

Zjavne nevyhovujúce

Viacnásobné prerušenie

Nemali vôbec začať

8.1.2022 (Webnoviny.sk) -Markus Waldner vo štvrtok už nebol osobne v Záhrebe, keďže odcestoval do švajčiarskeho Adelbodenu na ďalšie preteky SP."Na obhliadke trate bolo zjavné, že sa tam jazdiť nedá. Na štarte čakalo 60 jazdcov, no trať vydržala pre desiatich. Nemalo sa ani začať," povedal Rakúšan. Preteky v Záhrebe sa mali pôvodne konať v stredu, no kvôli poveternostným podmienkam ich preložili na štvrtok.Už utorkový slalom žien bol na hranici regulárnosti. "Na trati bolo viac lístia ako snehu," povedal Waldner k slalomu žien, v ktorom triumfovala Slovenka Petra Vlhová.V Záhrebe na mužský slalom za Waldnera zaskakoval Francúz Emmanuel Couder. Po štarte museli preteky viackrát prerušiť, aby organizátori mohli vyjazdené jamy zakryť snehom.Couder počas pretekov často konzultoval s organizátormi, či súťaž neukončí. Stalo sa tak až po telefonickom zásahu Waldnera."To však už bolo neskoro, preteky sa vôbec nemali začať," prezradil Waldner a poznamenal, že Couder bol pod obrovským tlakom domácich organizátorov, aby sa jazdilo."To, čo sa udialo, je neakceptovateľné. V takom prípade neexistuje kompromis. Rozhodca, v tomto prípade Emmanuel Couder, má posledné slovo a rozhoduje s definitívnou platnosťou. Domáci organizátori nepostupovali správne," pokračoval rakúsky funkcionár FIS.Waldner tiež naznačil, že FIS sa bude daným prípadom ešte zaoberať. "Musíme jasnejšie stanoviť, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Takto preteky Svetového pohára nemôžu vyzerať. Nie je to dobrá reklama pre náš šport, ruinuje ho to," dodal.